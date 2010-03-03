بوشهر تنها استان دارای اردوگاه ثابت در مناطق جنگی جنوب است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار فتح الله جمیری پیش از ظهر چهارشنبه درنشست هماهنگی کاروان راهیان نور استان بوشهر افزود: این اردوگاه در مقر ناوتیپ امیر المومنین (ع) این استان در دوران دفاع مقدس و در شرق رودخانه کارون قرار دارد، که برای اسکان کاروان راهیان نور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه زیر ساختهای اساسی این اردوگاه شامل آب، برق، تلفن و جاده دسترسی ایجاد شده است، اظهار داشت: هم اینک 2 هزارو 760 متر مربع سوله، 6 هزار متر زیرسازی برای استقرار چادر، 50 چشمه سرویس بهداشتی، چهار هزار متر فضا برای پارکینگ، دو منبع ذخیره گازوییل و بنزین وجود یک منبع 60 هزار لیتری آب، تعمیرگاه ‌های خودروهای دیزلی و بنزینی، اورژانس، ایستگاه‌های صلواتی و فضای سبز در این اردوگاه آماده پذیرایی از کاروان راهیان نور است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان این که سهمیه امسال کاروان راهیان بوشهر 35 هزار نفر تعیین شده است، گفت: البته این سهمیه متغیر است و در صورت استقبال علاقه مندان به حضور در این سفرهای معنوی تا 50 هزار نفر نیز قابل افزایش خواهد بود.