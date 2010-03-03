  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

بوشهر تنها استان دارای اردوگاه ثابت در مناطق جنگی جنوب است

بوشهر تنها استان دارای اردوگاه ثابت در مناطق جنگی جنوب است

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: استان بوشهر تنها استانی در سطح کشور است که یک اردوگاه و مقر ثابت فرهنگی، تفریحی و زیارتی در مناطق عملیاتی جنوب کشور را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار فتح الله جمیری پیش از ظهر چهارشنبه درنشست هماهنگی کاروان راهیان نور استان بوشهر افزود: این اردوگاه در مقر ناوتیپ امیر المومنین (ع) این استان در دوران دفاع مقدس و در شرق رودخانه کارون قرار دارد، که برای اسکان کاروان راهیان نور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه زیر ساختهای اساسی این اردوگاه شامل آب، برق، تلفن و جاده دسترسی ایجاد شده است، اظهار داشت: هم اینک 2 هزارو 760 متر مربع سوله، 6 هزار متر زیرسازی برای استقرار چادر، 50 چشمه سرویس بهداشتی، چهار هزار متر فضا برای پارکینگ، دو منبع ذخیره گازوییل و بنزین وجود یک منبع 60 هزار لیتری آب، تعمیرگاه ‌های خودروهای دیزلی و بنزینی، اورژانس، ایستگاه‌های صلواتی و فضای سبز در این اردوگاه آماده پذیرایی از کاروان راهیان نور است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان این که سهمیه امسال کاروان راهیان بوشهر 35 هزار نفر تعیین شده است، گفت: البته این سهمیه متغیر است و در صورت استقبال علاقه مندان به حضور در این سفرهای معنوی تا 50 هزار نفر نیز قابل افزایش خواهد بود.

جمیری با بیان این که در سال گذشته 35هزار نفر از استان بوشهر مناطق جنگی جنوب اعزام شدند، گفت: استان بوشهر از نظر اعزام کاروان راهیان نور با استان های تهران، اصفهان و خوزستان جز چهار استان برتر کشور بشمار می رود.

کد مطلب 1045016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها