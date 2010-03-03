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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۴۱

"داویدنکو" ‌خواستار شد:

ارتباط مستقیم راه‌‌آهن با بنادر روسیه و ایران

رئیس آژانس فدرال حمل ‌و نقل دریایی و رودخانه‌ای روسیه خواستار ارتباط مستقیم راه‌آهن - دریایی بین بنادر روسیه و ایران شد.

به گزارش خبرنگارمهر، "الکساندر داویدنکو" در مراسم چهارمین اجلاس گروه کاری حمل‌ونقل بین دو کشور ایران و روسیه در تهران گفت: در جلسات گذشته موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که  از نظر طرف روسی توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

رئیس هیئت روسی پیشنهاد داد که در مورد هزینه‌‌های دریافتی از رانندگان روسی اجرای پروژه‌های مشترک برقی‌سازی راه‌آهن، احداث راه‌آهن قزوین - رشت - آستارا و ارسال تجهیزات ریلی به ایران در دستور کار چهارمین اجلاس قرار گیرد.

داویدنکو همچنین خواستار برپایی نشست پنج‌جانبه مدیران بنادر دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر در بندر آلیا و تشکیل انجمن شرکت‌های کشتی‌رانی در دریای خزر شد.

ارتباط مستقیم راه‌آهن - دریایی بین بنادر روسیه (ماخاچ قلعه) و بنادر ایران (امیرآباد) توان عبور قلعه در بنادر روسی و ایرانی، اجرای قرارداد به رسمیت شناختن گواهینامه‌های اعضای دیکپاژ کشتی‌ها از دیگر پیشنهادات طرف روسی بود.

چهارمین اجلاس مشترک حمل‌ونقل ایران و روسیه به مدت 3 روز از دهم اسفندماه آغاز شده است.

کد مطلب 1045018

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