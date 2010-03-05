به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به تازگی آماده نمایش شده و بعد از فیلم "عیار 14" پرویز شهبازی در این گروه به روی پرده می رود. البته نمایش "عیار 14" تا اواخر تعطیلات نوروز 89 در این گروه ادامه دارد.

"پوپک و مش ماشاالله" درباره پوپک برادرزاده احترام خانم است که از کانادا به ایران می‌آید. احترام خانم به علت مشغله زیاد سکته می‌کند و پوپک را به مش ماشاالله می‌سپرد و ماجراهای پوپک و مش ماشاالله که از دو دنیای متفاوت هستند آغاز می‌شود. بهاره رهنما،فرهاد آییش ،مهناز افشار ، مریم امیرجلالی، رابعه اسکویی، پروین میکده و امیر جعفری در این فیلم بازی ‌می‌کنند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده فیلمنامه: سروش صحت، ایمان صفایی، مدیر فیلمبرداری: داود امیری، صدابرداری، صداگذاری و میکس صدا: پرویز آبنار، تدوین: فرامرز هوتهم، مدیر تولید: جعفر عروجی، طراح صحنه و لباس: سحر شهامت، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، برنامه‌ریز: ایما استمراری، دستیاراول کارگردان : بهرنگ توفیقی، عکاس: مهرداد امینی.