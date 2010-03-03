وضعیت شنای کشور از بدبودن گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امیر حسین آیت اللهی پیش از ظهر چهارشنبه در مجمع هیئت شنا گلستان افزود: محدود بودن شنا به استخر آزادی تهران موجب شد تا از پتانسیلهای موجود این بخش در استانهای کشور غافل شویم.

وی اظهار داشت: پتانسیل شنای کشور بسیار بالاست و استعداهای خوبی در این حوزه وجود دارد ولی نگاه به شنا در گذشته بسته بود که منجر به وضعیت نامناسب این رشته شد.

به گفته آیت اللهی به وضعیت رشته شنا در گلستان اشاره و اضافه کرد: وضعیت شنای این استان مناسب است و نسبت به برخی رشته ها روبه رشد است.

رئیس فدراسیون شنا کشور، از استخدام 10 مربی خارجی شنا خبر داد و گفت: پنج مربی واترپلو نیز برای کشف استعداها جذب شده است.

وی تاکید کرد: برای توسعه ورزش شنا در کشور باید کمیته تحول شنا تشکیل شود.