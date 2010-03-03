150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیاء رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار توزیع بن بین مددجویان کمیته امداد ایلام آغاز شده است.

وی بیان داشت: امسال 150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان و نیازمندان استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این میزان بن با سرانه 400 هزار ریال به هریک از مددجویان اهدا می شود.

رضایی با اشاره به اینکه اکنون 98 هزار نفر در این استان تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند، گفت: بقیه این بنها بین سایر اقشار نیازمند استان توزیع خواهد شد.

رضایی گفت: گیرندگان بن می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد این نهاد اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.