  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان ایلام اختصاص یافت

150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان ایلام اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد استان ایلام گفت: برای ایام نوروز 150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان و نیازمندان استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیاء رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار توزیع بن بین مددجویان کمیته امداد ایلام آغاز شده است.

وی بیان داشت: امسال 150 هزار بن برای توزیع بین مددجویان و نیازمندان استان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این میزان بن با سرانه 400 هزار ریال به هریک از مددجویان اهدا می شود.

رضایی با اشاره به اینکه اکنون 98 هزار نفر در این استان تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند، گفت: بقیه این بنها بین سایر اقشار نیازمند استان توزیع خواهد شد.

رضایی گفت: گیرندگان بن می توانند با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد این نهاد اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.  

کد مطلب 1045034

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها