سامانه پرسش و پاسخ دینی دانش آموزی در خراسان رضوی طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ابراهیم محمدی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم بهره برداری از سه پروژه عمرانی در اردوگاه ثامن الحجج (ع) مشهد افزود: نرم افزار این سامانه با مشارکت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برای دانش آموزان مقاطع مختلف طراحی و تدوین شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با نصب این سامانه در اردوگاههای به سئوالات شرعی، مذهبی و آموزشی در حوزه دین به نحو مطلوبی به دانش آموزان پاسخگویی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در طراحی نرم افراز سامانه مذکور از فتایای چهار مربع تقلید تشیع که فراگیری بیشتری دارند بهره گرفته شده است.

وی افزود: سامانه پرسش و پاسخ دینی در گام نخست در آینده ای نزدیک در اردوگاه ثامن الحجج (ع) نصب شده و به ترویج در اردوگاههای دیگر نصب خواهد شد.

محمدی گفت: برای طراحی و ساخت این سامانه که شش ماه به طول انجامیده پنجاه میلیون ریال سرمایه گذاری شده که قادر است به تمام سوالات دانش آموزان در اردوگاهها در خصوص مسائل مذهبی و دینی پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 19 اردوگاه در خراسان رضوی فعال بوده و سالانه 240 تا 250 هزار دانش آموز از برنامه های مختلف آن بهره می گیرند.

