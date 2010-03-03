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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

نماینده روسیه در سازمان ملل:

دستوری برای بررسی تحریم ایران نداریم

دستوری برای بررسی تحریم ایران نداریم

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اظهار داشت که وی هیچ دستوری از مسکو برای آغاز کار روی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تحریم ایران دریافت نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "ویتالی چورکین" روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "فعلاً من می توانم بگویم که مسائل در پایتختها است، ما هیچ دستوری نداریم که در اینجا، در نیویورک کار روی قطعنامه جدید را آغاز کنیم."

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بار دیگر با تاکید بر موضع کشورش برای حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید اما در عین حال عنوان داشت که نباید اتخاذ تدابیر اعمال فشار بر تهران در صورت امتناع آن از همکاری با جامعه بین الملل را نیز غیرممکن دانست.

اختلافات در شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران افزایش یافته است و به همین دلیل وزیر خارجه رژیم اسرائیل روز گذشته از آمریکا خواست تا اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران را مد نظر قرار دهد. 

"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه شنبه اعلام کرد که تل آویو از روسیه و چین تضمینی برای حمایت از تحریمات جدید علیه ایران دریافت نکرده است.

کد مطلب 1045037

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