اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی به مناسبت گرامیداشت میلاد باسعاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) مراسم تجلیل از پیشکسوتان قهرمان استان را 12 اسفند ماه در محل تالار اجتماعات این اداره کل برگزار می کند.

مشهد میزبان مسابقات دارت قهرمانی باشگاههای کشور

رقابتهای دارت قهرمانی باشگاه های کشور آقایان – بانوان به میزبانی هیئت ورزشهای همگانی خراسان رضوی برگزاری میشود.

این رقابتها در بخش آقایان در روزهای 14 تا 17 اسفند ماه و در بخش بانوان طی روزهای 18 تا 21 اسفندماه جاری در محل سالن شهید بهشتی مشهد (سالن کبد) برگزار خواهد شد.

نیشابور قهرمان کاراته خراسان رضوی شد

مسابقات کاراته سبک‌های کنترلی استان با قهرمانی تیم نیشابور به پایان رسید.

در این مسابقات 370 کاراته‌کا از شهرهای مشهد، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه، تربت‌جام، کاشمر، جغتای، قوچان، بردسکن، گناباد و تایباد در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مجموعه ورزشی پهلوان شورورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور با یکدیگر رقابت کردند.

در مجموع، تیم‌های نیشابور، سبزوار و مشهد به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم‌های نیشابور 14 طلا، 9 نقره و 25 برنز، سبزوار 4 طلا، 6 نقره و 8 برنز و مشهد 4 طلا، 6 نقره و 5 برنز از این مسابقات گرفتند.

نفرات برتر این دوره به مسابقات قهرمانی کشور که تابستان سال آینده برگزار خواهد شد، اعزام می‌شوند.

همچنین محمد دهباشیان رئیس هیئت کاراته نیشابور از دباغ مسئول کمیته داوران استان و تمامی داوران و مربیان حاضر در مسابقات و مدیریت شرکت‌های شادگل و هرم طلایی به عنوان حامیان مسابقات با اهدای لوح و تابلوی سلسله الذهب تقدیر به عمل آورد.