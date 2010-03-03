به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین امین‌جعفری صبح چهارشنبه در جلسه هیأت مدیره مجمع هماهنگی سازمان‌ها، مؤسسات و مراکز خیریه استان قم اظهار داشت: تعداد 10 درصد دانش‌آموزان قمی که تعدادی بالغ بر 22 هزار و 500 دانش‌آموز را تشکیل می‌دهند نیازمند کمک خیرین هستند و آموزش و پرورش قم هر سال در آستانه شروع سال تحصیلی و آغاز سال نو با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و مجمع خیرین استان قم به بحث و تبادل نظر درباره چگونگی کمک به دانش آموزان بی‌بضاعت می‌پردازد.



وی در ادامه افزود: هر سال مبلغی بالغ بر 50 میلیون تومان لوازم التحریر و امکانات تحصیلی برای دانش‌آموزان محروم فراهم می‌گردد و در آستانه سال نو هدایایی در قالب پوشاک به آنان اهدا می‌شود که در سال جاری این هدایا در قالب بن نقدی در اختیار نیازمندان قرار گرفت تا به خرید شب عید بپردازند.



رئیس آموزش و پرورش به کمک‌های مقام معظم رهبری به دانش آموزان نیازمند اشاره کرد و بیان داشت: امسال با عنایت مقام رهبری تعداد 10 هزار دانش‌آموز مناطق محروم قم هدایایی چون چادر، مانتو و شلوار و کت و شلوار دریافت کردند.



وی طریقه شناسایی خانواده‌های نیازمندی را که فرزندشان در یکی از مدارس استان قم به تحصیل می‌پردازد را مبنی بر پرکردن فرم اطلاعات خانوار و تعیین سرانه درآمد سرپرست خانواده توسط سرپرست خانواده در ابتدای سال تحصیلی عنوان کرد.



خیرین با مترمرکز کردن هدایای خود از موازی کاری جلوگیری کنند



معاون توسعه و منابع انسانی استانداری قم در ادامه جلسه اظهار داشت: با توجه به منابع محدود جهت کمک به دانش‌آموزان نیازمند با متمرکز کردن هدایا و تلاش بیشتر در عملیاتی کردن این امر باید از انجام موازی کاری جلوگیری کنیم.



محسن محرری افزود: در صورتی که بانک اطلاعاتی تشکیل نشود و هدایای خیرین متمرکز نشود، برخی از دانش‌آموزان از چندین منبع کمک دریافت می‌کنند و تعداد قابل توجهی از دریافت هدایا محروم می‌مانند.



وی ادامه داد: باید از ظرفیت بعضی از تشکل‌های غیر دولتی که قصد خیر دارند در جهت یاری رساندن دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال جدید استفاده کرد.



محرری خاطرنشان کرد: وظیفه داریم با کمک به دانش‌آموزانی که به دلیل فقر و تنگدستی خانواده‌ها نمی‌توانند به خرید شب عید بپردازند را از سرخوردگی روحی در میان همسالان و جامعه نجات دهیم و نیروی انسانی ارزشمندی را برای آینده کشور تربیت کنیم.



بانک اطلاعات خیرین در قم تشکیل می‌شود



رئیس مجمع هماهنگی سازمان‌ها و مؤسسات خیریه استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: این مجمع در حال تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی خیرین در سطح استان قم است تا حمایت‌هایی که در طول سال برای محرومین انجام می‌شود را با ذکر تعداد کمک‌هایی که نموده‌اند به همراه مشخصات حمایت شونده در آن درج شود تا میزان حمایت‌ها در استان قم به صورت مطلوب ارزیابی شود.



سید حسین امامی هدف از جلسات مجمع خیرین را ایجاد انگیزه بیشتر جهت کمک به محرومین و هم‌افزایی بیشتر عنوان کرد و گفت: با همکاری خیرین در عرصه‌های مختلف مشکلات محرومین را ساماندهی و جهت مرتفع‌کردن آن اقدام می‌شود.



رئیس مجمع هماهنگی سازمان‌ها و مؤسسات خیریه ادامه داد جهت جلوگیری از هرگونه موازی کاری؛ خیرین میزان کمک‌هایی را که می‌توانند به دانش‌آموزان نیازمند در آستانه عید نوروز اهدا کنند را به همراه اسامی افراد نیازمند به دفتر مجمع اعلام کنند.



وی خاطر نشان کرد: جهت دریافت اطلاعات و ثبت در بانک اطلاعاتی، نیازمند یاری خیرین هستیم تا بتوانیم در آستانه سال جدید در استان قم شاهد یک هم‌افزایی مطلوب باشیم.

