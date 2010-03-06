۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۴

در چهار محال و بختیاری؛

125 هزار قعطه بن بین مددجویان کمیته امداد توزیع شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهار محال و بختیاری از توزیع 125 هزار قعطه بن غیر نقدی در بین افراد تحت حمایت و قشر آسیب پذیر این استان خبر داد.

ابوالقاسم رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: بنهای غیرنقدی در بین 85 هزار نفرمددجو کمیته امداد و 39 نفر اقشار کم درآمد توزیع می شود.

وی افزود: مددجویان می تواند با این بنها کالاهای از قبیل برنج، ماکارونی، قند، حبوبات، روغن،گوشت و لبنیات تهیه کنند.

وی بیان داشت: مددجویان شهرستانهای شهرکرد، بروجن، فارسان، کیار از طریق مراجعه به فروشگاه های رفاه، اتکا، امکان، فرهنگیان و بسیجیان کالاهای مورد نظر را تهیه کنند.

رستگار با بیان اینکه در شهرستانهای لردگان، اردل و کوهرنگ فروشگاه متمرکز ایجاد خواهیم کرد، خاطر نشان کرد: مددجویان می تواند از این طریق بنهای خود را به کالا تبدیل کنند.

