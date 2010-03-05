صداگذاری "شرط اول" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم مدتی پیش به دلیل اختلاف بین تهیه کننده و بازیگران متوقف شد و هم اکنون حدود 10 درصد کار باقی مانده است. هنوز وضعیت فیلمبرداری این صحنهها مشخص نشده است. تدوین صحنههای فیلمبرداری شده "شرط اول" توسط نازنین مفخم به تازگی به پایان رسیده ولی هنوز برای موسیقی قرارداد بسته نشده است.
این فیلم روایت زندگی مردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی میشود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمیگردد. اکبرعبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدیکیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران فیلم سینمایی "شرط اول" هستند.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: شهاب عباسی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: حمیدرضا علیپور، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: محمد فوقانی، مژده مرادی، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تدوین: نازنین مفخم، صداگذاری: رحیمه شجاعی، مدیر تدارکات: فواد بوربور.
اطیابی امسال با فیلم "صبح روز هفتم" در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. این فیلم برای گرفتن پروانه نمایش ارائه شده است.
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