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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

قاسمی خبر داد:

طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل اجرا می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان سیستان و بلوچستان از اجرای طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل و بالعکس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ اردوان قاسمی از اجرای طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل در تاریخ های 12 و 14 اسفند ماه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ولادت با سعادت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) و تقارن آن با تعطیلات آخر هفته از ساعت 14 تا 18 روز امروز چهارشنبه 12 اسفند و از ساعت 16 تا 20 روز جمعه مورخه 14 اسفند ماه طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل و بالعکس اجرا خواهد شد .

وی افزود: با اجرای این طرح مأموران پلیس راه به منظور رفاه حال مسافران از تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثناء تریلرها و کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در محور مذکور جلوگیری خواهند کرد.

کد مطلب 1045046

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