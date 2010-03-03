طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ اردوان قاسمی از اجرای طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل در تاریخ های 12 و 14 اسفند ماه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ولادت با سعادت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) و تقارن آن با تعطیلات آخر هفته از ساعت 14 تا 18 روز امروز چهارشنبه 12 اسفند و از ساعت 16 تا 20 روز جمعه مورخه 14 اسفند ماه طرح محدودیت ترافیکی در محور زاهدان به زابل و بالعکس اجرا خواهد شد .

وی افزود: با اجرای این طرح مأموران پلیس راه به منظور رفاه حال مسافران از تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثناء تریلرها و کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در محور مذکور جلوگیری خواهند کرد.