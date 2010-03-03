دفتر استاندارد و تحقیقات صنعتی در دهلران ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: توجه به کیفیت و کنترل کالاها یکی از نیازهای اساسی مردم است که باید توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام انجام گیرد.

مسعود جوادی افزود: با توجه به راه اندازی دفتر نمایندگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهر دهلران باید مجموعه آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام آزمون ها و ارایه کامل خدمات مرتبط با حوزه استاندارد در این شهرستان نیز باید راه اندازی شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام گفت: نمایندگی اداره کل در این شهرستان به منظور سهولت در کار ارباب رجوع و تسریع در امور اداری راه اندازی شده است.

وی افزود: بازرسی و نمونه برداری و نیز نظارت بر واحدهای تولیدی شهرستان دهلران شروع به کار کرده است.



