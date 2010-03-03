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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

دفتر استاندارد و تحقیقات صنعتی در دهلران ایلام افتتاح شد

دفتر استاندارد و تحقیقات صنعتی در دهلران ایلام افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: دفتر نمایندگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام طی آیینی در شهرستان مرزی دهلران این استان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام ظهر چهارشنبه در این آیین گفت: توجه به کیفیت و کنترل کالاها یکی از نیازهای اساسی مردم است که باید توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام انجام گیرد.

مسعود جوادی افزود: با توجه به راه اندازی دفتر نمایندگی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی در شهر دهلران باید مجموعه آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام آزمون ها و ارایه کامل خدمات مرتبط با حوزه استاندارد در این شهرستان نیز باید راه اندازی شود.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایلام  گفت: نمایندگی اداره کل در این شهرستان به منظور سهولت در کار ارباب رجوع و تسریع در امور اداری راه اندازی شده است.

وی افزود: بازرسی و نمونه برداری و نیز نظارت بر واحدهای تولیدی شهرستان دهلران شروع به کار کرده است.


 

کد مطلب 1045047

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