نتیجه کمیته تحقیق و تفحص معدن بابنیزو بزودی اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده مردم زرند در مجلس صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه کمیته تحقیق و تفحص معدن بابنیزو در زرند گفت: حوادث رخ داده در این معدن بی نظیر است و تعداد کشته های معدن در مقایسه با تناژ تولید بسیار بالا می باشد.

وی با اشاره به پیگیری جدی کمیته تحقیق و تفحص در خصوص روشن شدن دلایل بروز این حادثه گفت: با خانواده جان باختگان و مسئولان شهرستان زرند دیدار کرده ایم همچنین وضعیت ایمنی و دلایل بروز سانحه نیز از نزدیک مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی گفت: سعی می کنیم با شناسایی تنگناها و مشکلات و پیگیری لازم از بروز حادثه مجدد در معادن زرند جلوگیری کنیم و دیگر شاهد بروز اینچنین سوانحی نباشیم.

وی درخصوص زمان اعلام نتایج کمیته تحقیق و تفحص مجلس در خصوص حادثه معدن بابنیزو گفت: سعی می کنیم نتایج این تحقیقات تا پایان سال جاری و یا حداکثر تا اواخر فروردین ماه 89 اعلام شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص بابنیزو نیز در این خصوص گفت: از نزدیک دلایل بروز این سانجه مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ای که تشکیل شد تمام عوامل معدن به جزء پیمانکار حضور داشتند.

علیرضا محجوب افزود: به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم خون کارگران این معدن پایمال شود.

نماینده مردم تهران در مجلس بر پیگیری قاطع این حادثه تاسف بار تاکید کرد

نماینده مردم ارومیه نیز افزود: پس از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص سوالاتی مطرح شد که مسئولان جواب قانع کننده ای در این خصوص ندادند که به همین دلیل جلسه کمیته در زرند تشکیل شد و پس از بررسی نکات مختلف حادثه به جوابهای مورد نظر رسیدیم.

نادر قاضی پور گفت: پس از تحقیقات و بر پایه اسناد و مدارک نتیجه تحقیق در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

فروردین ماه سال جاری در حادثه معدن بابنیزو در معادن زغالسنگ شهرستان زرند بر اثر گازگرفتگی و انفجار 12 نفر از کارگران معدن در اعماق معدن جان خود را از دست دادند.

بر اثر بروز سوانح مختلف در معادن زغالسنگ استان کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 20 نفر کشته شده اند.