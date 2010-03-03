40 درصد روستای دهنه ترکمن دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حاجی گلدی کر پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید مناطق حادثه دیده شهرستان افزود: با توجه به شرایط جوی موجود تا پایان هفته وضعیت منطقه بحرانی است و به همین منظور شعبه دوم ستاد بحران منطقه در سیمین شهر تشکیل شد.

وی اظهار داشت: با شروع بارندگی های اخیر با تدبیر فرمانداری ستاد بحران در دو ناحیه شرق و غرب خواجه نفس تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: خدمات رسانی به شرق این بخش توسط نیروهای لشکر30 پیاده گرگان و خدمات رسانی به منطقه غرب نیز توسط اداره راه و ترابری شهرستان ترکمن در حال اجراست.

گلدی کر، ادامه یافتن وضعیت بحرانی درهفته آینده را وابسته به شرائط جوی اعلام کرد و افزود: اقدامات لازم به جهت کاهش خسارات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر عبور و مرور در منطقه در جریان است، اضافه کرد: با شروع بارندگی ها ستاد بحران در دهیاری خواجه نفس تشکیل شد و نسبت به ایجاد خاکریز و حصار کشی در حاشیه رودخانه اقدام شد.

فرماندار شهرستان ترکمن به ایجاد خاکریز از روستای بصیرآباد تا قره کیله نیز اشاره کرد و اضافه کرد: به جهت جلوگیری از نفوذ آب به روستای کم لر ضلع جنوبی این روستا نیز حصارکشی شد.

گلدی کر با اشاره به حصارکشی و دیواره سازی کنار رودخانه خواجه نفس تا چارقلی گفت: دهانه پل خواجه نفس نیز به صورت متناوب پاکسازی می شود.

وی ایجاد سه کانال عبور آب را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و افزود: این کانال ها آب های مناطق فوق را به سمت دریا سرازیر می کنند.