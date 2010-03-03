هفتادمین سالگرد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم دکتر بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران، اساتید پیشکسوت از جمله دکتر دولتی، محسن هاشمی، شمس شریعت تربقان، شفیعی، ملک افضلی و مصفا سخنرانی کردند.

در این مراسم همچنین کیکی به مناسبت هفتادمین سالگرد دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی وزیر بهداشت بریده شد و در ادامه از سنگ نمای هفتادمین سالگی این دانشگاه که بر روی سنگ قبلی که در سال 1313 در پله های دانشکده پزشکی کار گذاشته شده است رونمایی شد.