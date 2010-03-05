تئاتر تجربه ،تئاتر جستجوگری است

امیر دژاکام درباره برگزاری جشنواره تئاتر تجربه به خبرنگار مهر گفت: ازآنجائی که عنوان جشنواره، تئاتر تجربه است با مفهومی که تئاتر تجربی به ذهن متبادر میکند، تفاوت دارد. تئاتر تجربی یا آزمایشگاهی براساس یک پیشفرض آزمایشی را در حضور تماشاگر یا بدون تماشاگر یا با نمونه گیریاز مخاطب انجام میدهد وبا توجه به نتایجی که به دست میآورد بر تئاتر حرفهای تأثیرگذار است.
وی ادامه داد: جامعه تئاتری کشور به سه نوع تئاتر ایرانی،فرنگی و تجربی نیازمند است. نمیتوان فرهنگ، اصالت واندیشههای ایرانی را در تئاتر به کار نبرد وانتظار ماندگاری آن را داشت. بنابراین از تئاتر ایرانی باید به نحو مناسب استفاده شود. در تئاتر فرنگی با تجربیات گذشته وحال جهان تئاتر آشنا میشویم ودر تئاتر آزمایشگاهی با بدست آوردن تجربیات جدید به دنیای تئاتر تجربی راهمییابیم .بنابراین تئاتر ایران برای بقا به استفاده از این سه ضلع مثلث نیازمند است.
این نویسنده وکارگردان تئاتر افزود: در جشنواره تئاتر تجربه عدهای از دانشجویانی که در ترمهای بالاتر تحصیل میکنند واز اطلاعات وتجربه بیشتری برخوردارند در عمل میتوانند به مفهوم تئاتر تجربی بپردازند اما شکل دیگر آثاری که در جشنواره به نمایش در میآید توسط دانشجویان کم تجربهتر است که دست به تجربه در تئاتر میزنند.
دژاکام درباره نامگذاری جشنواره گفت: جشنواره تئاتر تجربه با محدود کردن نام خود به تئاتر تجربه ونه تئاتر تجربی به جوانان فرصت تجربه کردن ارزشهایی را میدهد که در طول تحصیل بهدست آوردهاند وممکن است بیشتر جنبه تجربی داشته و زیاد علمی هم نباشد.
کارگردان "عروسی خون" خاطر نشان کرد: تئاتر تجربه به معنی تئاتر جستجوگری است که آثار گذشته را تجربه میکند. به جز جشنواره تئاتر تجربه مکان دیگری برای دانشجویان وجود ندارد که آنها بتوانند به کسب تجربه بپردازد. یک کارگردان تئاتر بدون سیاهمشق نمیتواند تواناییهای خود را کشف کند و برای ورود به فضای تئاتر حرفهای آماده شود.
وی تاکید کرد: جشنواره تجربه برای استعدادیابی نسل جوان مناسب است. این جوانان در این مشق نوشتهها میتوانند تواناییهایشان را به اساتید ومخاطبان حرفهای تئاتر نشان داده ودرسالهای آینده افراد جوانی را به عنوان نویسنده، بازیگر وکارگردان به تئاتر حرفه ای کشور معرفی کنند.
وی ادامه داد: اگرنوع انتظارات وتوقعاتی را که ازجشنواره تئاتر تجربه داریم، عوض کنیم واز زاویه دیگری به این جشنواره بنگریم پیشرفت وتجربهاندوزی را بین جوانان ایرانی کشورمان میبینیم. دانشجویان در این جشنوارهها نقاط ضعف وقدرت خود را پیدا میکنند وبرای ورود به دنیای حرفهای آماده میشوند.
نویسنده"دزدآب" گفت: درکوتاه مدت برگزاری جشنواره تجربه ممکن است به نفع تئاتر نباشد اما در بلند مدت تأثیر بهسزایی بر مناسبات حرفهای تئاتر کشور میگذارد. در همین جشنوارههای دانشجویی است که نام عدهای از جوانان کم کم مطرح میشود ومیتوان به زودی شاهد ورود آنها به دنیای حرفه ایبود.
دژاکام در پایان خاطر نشان کرد: به نظر من بهترین امکاناتی که میتوان در اختیار جوانان قرار داد فرصت اجرای آثارشان است. اگر امکانات صحنهای مانند پروژکتور، لیزر، مکان اجرا واجازه استفاده از تکنولوژی مدرن در اختیار آنها قرار گیرد نیاز دانشجویان برطرف خواهد شد زیرا تئاتر امروز جهان تئاتر "های تک" است وجوانان کشور ما نیز باید از این امکانات مدرن بهرهمند باشند.
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