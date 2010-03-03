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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

50 هوادار شاهین بوشهر راهی اصفهان می شوند

50 هوادار شاهین بوشهر راهی اصفهان می شوند

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس کانون هواداران شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: 50 هوادار شاهین بوشهر جهت تشویق و حمایت این تیم راهی استان اصفهان و ورزشگاه ذوب آهن خواهند شد.

فرهاد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این کانون همانند دیگر بازی های خارج از خانه شاهین در لیگ برتر اقدام به عازم هواداران شاهین به صورت داوطلب خواهد کرد.

وی اظهار داشت: جهت عزیمت این تعداد هوادار 2 دستگاه اتوبوس در نظر گرفته است که بعداز ظهر روز پنجشنبه برای تشویق و حمایت تیم شاهین بوشهر عازم اصفهان خواهند شد.

رئیس کانون هواداران شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: همچنین طبق هماهنگی های بعمل آمده با کانون هواداران شاهین بوشهر با بوشهری های مقیم اصفهان و شاهین شهر مقرر شده که حدود 50 نفر از این این هواداران با یک دستگاه اتوبوس به ورزشگاه فولاد شهر آمده تا به دیگر هواداران شاهین ملحق شوند.

محمدپور یادآور شد: طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران شاهین بوشهر سومین تیم پرطرفدار لیگ برتر در این دوره از مسابقات لیگ برتر بوده است.

 

کد مطلب 1045054

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