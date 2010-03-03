50 هوادار شاهین بوشهر راهی اصفهان می شوند

فرهاد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این کانون همانند دیگر بازی های خارج از خانه شاهین در لیگ برتر اقدام به عازم هواداران شاهین به صورت داوطلب خواهد کرد.

وی اظهار داشت: جهت عزیمت این تعداد هوادار 2 دستگاه اتوبوس در نظر گرفته است که بعداز ظهر روز پنجشنبه برای تشویق و حمایت تیم شاهین بوشهر عازم اصفهان خواهند شد .

رئیس کانون هواداران شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: همچنین طبق هماهنگی های بعمل آمده با کانون هواداران شاهین بوشهر با بوشهری های مقیم اصفهان و شاهین شهر مقرر شده که حدود 50 نفر از این این هواداران با یک دستگاه اتوبوس به ورزشگاه فولاد شهر آمده تا به دیگر هواداران شاهین ملحق شوند .

محمدپور یادآور شد: طبق اعلام فدراسیون فوتبال ایران شاهین بوشهر سومین تیم پرطرفدار لیگ برتر در این دوره از مسابقات لیگ برتر بوده است.