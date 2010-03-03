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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

تیمهای برتر مسابقه زیر دریایی معرفی شدند

تیمهای برتر مسابقه زیر دریایی معرفی شدند

مرحله طراحی جزئیات مسابقه زیردریایی های کنترل از راه دور کشور با معرفی تیم های برتر به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه طراحی زیر دریایی های کنترل از راه دور در فروردین ماه سال جاری با ثبت نام از تیم های متقاضی آغاز شد. در این دوره 80 تیم از دانشگاههای سراسر کشور ثبت نام کردند.

مرحله اول این مسابقه شامل طراحی جزئیات بود که از این تعداد تیم 50 تیم مستندات طراحی خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند که پس از داوری نتایج اعلام شد.

طبق نظر هیئت داوران در مرحله طراحی جزئیات 10 تیم به عنوان تیمهای برتر انتخاب شدند.

دومین مرحله از این مسابقات که شامل ساخت شناورهای زیر سطحی و مسابقه شناورها در محیط عملیاتی می شود در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1045055

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