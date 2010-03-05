تصمیم قضات انگلیس در لغو تحریم بانک ملت بر رویکرد دیگر کشورها موثر است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، یکی از اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی را تصمیم برای کاهش روابط با دولت انگلیس خواند و گفت: لغو تحریم از بانک ملت نشان می دهد که دادگاههای این کشور نیز نسبت به اقدامات خلاف این دولت واکنش نشان می دهد.

وی ادامه داد: تحریم ها علیه ایران در 30 سال گذشته نه تنها نتیجه خاصی برای آنها نداشته بلکه به جهانیان نشان داد که جمهوری اسلامی علی رغم همه تهدیدات توانسته است گامهای بلندی در جهت توسعه بردارد .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد : این موضوع برای افکار عمومی دنیا نیز روشن شده است و آنها نمی توانند در اقداماتی یک جانبه گرایانه بر اقدامات خود علیه ایران شدت ببخشند. امروز آنها می دانند که افکار عمومی در کشور ما خواهان کاهش رابطه با این کشور است و مجلس به شدت موضوع را پیگیری می کند.

کرمی راد گفت: تاثیر این تصمیم قضات انگلیس می تواند تاثیری در رویکرد ملتها و دولتهای دیگر نسبت به ایران داشته باشد و آنها را وادار به عذر خواهی از ملتهایی کند که همواره بر مردم کشورهای دیگر ظلم روا داشته اند.