پارک سوار مترو کرج تا پایان سال به بهره برداری می رسد

سید رضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پروژه پارک سوار جلوی ایستگاه مترو کرج از جمله پروژه های مهم شهرداری بوده است که بدون اعتبار اولیه عملیات احداث آن آغاز شد.

وی افزود: با کمک شورای شهر و اعتبار اولیه 200 میلیون تومان عملیات ساخت پارک سوار فوق آغاز شد و با افزایش اعتبار 400 میلیون تومانی عملیات پروژه فوق در مراحل پایانی است.

مساعد خاطرنشان کرد: روزانه 100 هزار نفر از طریق این پارک سوار در سطح شهر کرج جابجا می شوند و این پروژه در کمتر از 140 روز از آغاز تاکنون به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار تخصیص یافته به این پروژه 600 میلیون تومان است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه 2 بیان داشت: همچنین با نزدیکی به ایام بهار و عید نوروز و در راستای اجرای طرح استقبال از بهار این شهرداری نیز برنامه های ویژه ای را اجرا کرده و در دست اجرا دارد.

وی بازسازی معابر، نوسازی بوستانها و سایر پارکها و فضای سبز، گلکاری، درختکاری، مبلمان شهری و غرس نهال در اماکن گوناگون منطقه را از دیگر برنامه های این شهرداری برشمرد.