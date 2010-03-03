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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۹

پارک سوار مترو کرج تا پایان سال به بهره برداری می رسد

استان تهران - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 2 کرج گفت: پروژه پارک سوار مترو کرج که با جابجایی روزانه 100 هزار مسافر یکی از پروژه های مهم شهرداری محسوب می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

سید رضا مساعد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پروژه پارک سوار جلوی ایستگاه مترو کرج از جمله پروژه های مهم شهرداری بوده است که بدون اعتبار اولیه عملیات احداث آن آغاز شد.

وی افزود: با کمک شورای شهر و اعتبار اولیه 200 میلیون تومان عملیات ساخت پارک سوار فوق آغاز شد و با افزایش اعتبار 400 میلیون تومانی عملیات پروژه فوق در مراحل پایانی است.

مساعد خاطرنشان کرد: روزانه 100 هزار نفر از طریق این پارک سوار در سطح شهر کرج جابجا می شوند و این پروژه در کمتر از 140 روز از آغاز تاکنون به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: مجموع اعتبار تخصیص یافته به این پروژه 600 میلیون تومان است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

شهردار منطقه 2 بیان داشت: همچنین با نزدیکی به ایام بهار و عید نوروز و در راستای اجرای طرح استقبال از بهار این شهرداری نیز برنامه های ویژه ای را اجرا کرده و در دست اجرا دارد.

وی بازسازی معابر، نوسازی بوستانها و سایر پارکها و فضای سبز، گلکاری، درختکاری، مبلمان شهری و غرس نهال در اماکن گوناگون منطقه را از دیگر برنامه های این شهرداری برشمرد.

 

کد مطلب 1045064

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