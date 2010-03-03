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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۲

با معرفی تیم های برتر؛

جشنواره ورزشی کارکنان دیوان محاسبات در بوشهر پایان یافت

جشنواره ورزشی کارکنان دیوان محاسبات در بوشهر پایان یافت

بوشهر- خبرگزاری مهر: جشنواره ورزشی کارکنان دیوان محاسبات منطقه جنوب غرب کشور با معرفی تیم های برتر بعد از ظهر چهارشنبه در بوشهر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این جشنواره یکشنبه هفته جاری با حضور 58 ورزشکار از 5 استان منطقه جنوب غرب کشوردر رشته های فوتسال، تنیس روی میز و شطرنج به میزبانی استان بوشهر آغاز و بعد از ظهر امروز به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران استانهای بوشهر، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در چهار روز به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات تیم استان فارس در تنس روی میز، استان چهارمحال و بختیاری در رشته شطرنج و فوتسال مقام نخست این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در رشته تنیس روی میز که با قهرمانی فارس به پایان رسید، تیم های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به تر تیب دوم و سوم شدند و در رشته شطرنج نیز چهارمحال و بختیاری اول و تیمهای خوزستان و بوشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در رشته فوتسال چهارمحال بختیاری به مقام نخست رسید و تیم های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب عناوین دوم و سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1045066

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