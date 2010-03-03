جشنواره ورزشی کارکنان دیوان محاسبات در بوشهر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، این جشنواره یکشنبه هفته جاری با حضور 58 ورزشکار از 5 استان منطقه جنوب غرب کشوردر رشته های فوتسال، تنیس روی میز و شطرنج به میزبانی استان بوشهر آغاز و بعد از ظهر امروز به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات ورزشکاران استانهای بوشهر، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد در چهار روز به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات تیم استان فارس در تنس روی میز، استان چهارمحال و بختیاری در رشته شطرنج و فوتسال مقام نخست این دوره از مسابقات را کسب کردند.

در رشته تنیس روی میز که با قهرمانی فارس به پایان رسید، تیم های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به تر تیب دوم و سوم شدند و در رشته شطرنج نیز چهارمحال و بختیاری اول و تیمهای خوزستان و بوشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین در رشته فوتسال چهارمحال بختیاری به مقام نخست رسید و تیم های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب عناوین دوم و سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.