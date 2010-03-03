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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

وزیر کشور:

صدور کارت الکترونیکی هوشمند شهروندان از برنامه‌های جدی دولت است

صدور کارت الکترونیکی هوشمند شهروندان از برنامه‌های جدی دولت است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مصطفی محمدنجار گفت: یکی از برنامه‌های مهم دولت صدور کارت الکترونیکی هوشمند شهروندان است و دولت در راستای اجرای این طرح تمامی اعتبارات را پرداخت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، مصطفی محمد نجار روز چهارشنبه در جلسه دیدار با روسای سازمان‌های ثبت احوال کشور بیان کرد: سازمان ثبت احوال از جمله اداراتی است که الکترونیکی شدن آن می‌تواند به سهولت و تسریع انجام امور در سایر بخش ها نیز کمک کند.

وی ادامه داد: مسئولان ثبت احوال باید روند صدور کارت الکترونیک هوشمند شهروندان و همچنین الکترونیکی شدن ساز و کارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال کنند.

وزیر کشور توضیح داد: سازمان ثبت احوال از جمله اداراتی است که الکترونیکی شدن آن می‌تواند به سهولت و تسریع انجام امور در سایربخش ها نیز کمک کند.

نجار اضافه کرد: کاهش جمعیت شهر تهران یکی از برنامه های مهم دولت است که با راهکارهای مختلف و به صورت جدی آن را دنبال می کند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح باید برنامه‌های دقیقی تهیه و از روند افزایش جمعیت از روستا ها به شهر جلوگیری و باید شرایط مناسب را برای بازگشت آنها به شهر‌های خود به وجود بیاوریم.

کد مطلب 1045067

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