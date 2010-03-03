به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، مصطفی محمد نجار روز چهارشنبه در جلسه دیدار با روسای سازمان‌های ثبت احوال کشور بیان کرد: سازمان ثبت احوال از جمله اداراتی است که الکترونیکی شدن آن می‌تواند به سهولت و تسریع انجام امور در سایر بخش ها نیز کمک کند.

وی ادامه داد: مسئولان ثبت احوال باید روند صدور کارت الکترونیک هوشمند شهروندان و همچنین الکترونیکی شدن ساز و کارهای اداری در این سازمان را به صورت جدی دنبال کنند.

وزیر کشور توضیح داد: سازمان ثبت احوال از جمله اداراتی است که الکترونیکی شدن آن می‌تواند به سهولت و تسریع انجام امور در سایربخش ها نیز کمک کند.

نجار اضافه کرد: کاهش جمعیت شهر تهران یکی از برنامه های مهم دولت است که با راهکارهای مختلف و به صورت جدی آن را دنبال می کند.

وی اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح باید برنامه‌های دقیقی تهیه و از روند افزایش جمعیت از روستا ها به شهر جلوگیری و باید شرایط مناسب را برای بازگشت آنها به شهر‌های خود به وجود بیاوریم.

