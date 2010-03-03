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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

مرحله نهایی لیگ شنای بانوان 13 و 14 اسفند برگزار می شود

مرحله نهایی لیگ شنای بانوان 13 و 14 اسفند برگزار می شود

مرحله سوم و پایانی چهارمین دوره رقابت های لیگ شنای بانوان باشگاه های کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه و همزمان با میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها 6 تیم داماش ایرانیان، داماش دورود، فولاد مبارکه سپاهان ، نفت تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی و شهید کشوری شرکت دارند که در 20 ماده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. ضمن اینکه مسابقات رده سنی 12-11 سال نیز در 6 ماده برگزار خواهد شد .

در پایان مرحله سوم چهارمین دوره مسابقات لیگ شنای باشگاه های کشور تیم فولاد مبارکه سپاهان با 1585 امتیاز در صدر قرار دارد و بخت اول قهرمانی این مسابقات به شمار می رود و تیم های داماش ایرانیان با 1505 امتیاز و دانشگاه آزاد با 1271 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

تیم فولاد مبارکه سپاهان عنوان قهرمانی سومین دوره مسابقات لیگ شنای بانوان کشور را در اختیار دارد.

کد مطلب 1045068

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