مناطق نمونه گردشگری ایلام نیازمند سرمایه گذاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا اخباری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: براساس قانون، زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری باید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.

وی ادامه داد: براین اساس از هرگونه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای منطقه نمونه گردشگری استقبال می شود.

اخباری اظهار داشت: در جریان سفرهای استانی هیئت دولت، 14 منطقه نمونه گردشگری در این استان به تصویب رسیده است.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: این استان از حیث مناطق نمونه گردشگری دارای شرایط منحصر به فردی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی می توان شاهد تحول چشمگیری در این حوزه بود.

اخباری از میراث فرهنگی خواست زمینه لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور توسعه زیرساختهای مناطق نمونه گردشگری را فراهم کنند.

