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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

سرتیپ احدی:

9 فروند بالگرد در کرمان تعمیر و عملیاتی شده اند

9 فروند بالگرد در کرمان تعمیر و عملیاتی شده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از تعمیر و عملیاتی شدن 9 فروند بالگرد مختلف در هوانیروز کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرتیپ کیومرث احدی در مراسم عملیاتی شدن یک فروند بالگرد 206 ارتش جمهوری اسلامی ایران در هوانیروز کرمان گفت: طی سه سال گذشته هوانیروز کرمان با عملیاتی کردن 9 فروند بالگرد مختلف توان خود در تعمیر بالگرد را نشان داده و از هدر رفت سرمایه کشور جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به توان تعمیراتی هوانیروز کرمان خاطر نشان کرد: بالگردی که امروز در هوانیروز کرمان عملیاتی شد از نوع 206 است که از دو سال پیش در هوانیروز اصفهان زمینگیر شد و با تلاش کارشناسان هوانیروز کرمان و همکاری صنایع "پنها" ظرف سه ماه عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: قبل از این نیز یک فروند بالگر 205 نیز در هوانیروز کرمان عملیاتی شد.

کد مطلب 1045073

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