9 فروند بالگرد در کرمان تعمیر و عملیاتی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرتیپ کیومرث احدی در مراسم عملیاتی شدن یک فروند بالگرد 206 ارتش جمهوری اسلامی ایران در هوانیروز کرمان گفت: طی سه سال گذشته هوانیروز کرمان با عملیاتی کردن 9 فروند بالگرد مختلف توان خود در تعمیر بالگرد را نشان داده و از هدر رفت سرمایه کشور جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به توان تعمیراتی هوانیروز کرمان خاطر نشان کرد: بالگردی که امروز در هوانیروز کرمان عملیاتی شد از نوع 206 است که از دو سال پیش در هوانیروز اصفهان زمینگیر شد و با تلاش کارشناسان هوانیروز کرمان و همکاری صنایع "پنها" ظرف سه ماه عملیاتی شد.

وی اضافه کرد: قبل از این نیز یک فروند بالگر 205 نیز در هوانیروز کرمان عملیاتی شد.

