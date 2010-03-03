دلایل زیاد چین برای مخالفت با تحریم ایران/ قطعنامه امپریالیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله آلمانی "دی سایت" در تحلیلی نوشت: ماهها است که آمریکا بر چین فشار می آورد تا مجددا قطعنامه ای علیه ایران صادر کند، اما این تلاشهای آمریکا درپی یک راه حل اساسی برای حل موضوع هسته ای ایران نیست و به همین خاطر از طرف دیگر چین بر راهکار دیپلماسی در حل مسئله هسته ای ایران تاکید دارد.

نویسنده در ادامه به بررسی دلایل مخالفت چین با صدور قطعنامه علیه ایران پرداخته و نوشت: اولا ایران دومین تحویل دهنده نفت به چین است. چین و ایران انزجار بالایی از رفتارهای امپریالیستی غربی دارند که این موضوع دلایل تاریخی دارد. هم چین و هم ایران بر این عقیده اند که آمریکا در امور داخلی کشورشان مداخله می کند.

روابط قدرتمند پکن با تهران همچنین یک وزنه در برابر علایق آمریکایی در منطقه می سازد.

دی سایت در ادامه نوشت: دوم اینکه چین بر خلاف آمریکا و اروپا در موضوع هسته ای ایران هیچ ضرورت فوری برای انجام اقدامی نمی بیند. اکثر تحلیلگران چینی بر این عقیده اند که ایران در زمان قابل پیش بینی نخواهد توانست اورانیوم را در حد ساختن بمب اتمی غنی سازی کند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به یکی دیگر از دلایل مخالفت چین با صدور قطعنامه علیه ایران پرداخته و نوشت: پکن به مناسب بودن قطعنامه مشکوک است. تا به حال غرب سه بار قطعنامه علیه ایران صادر کرده است بدون اینکه موفقیتی به دنبال داشته باشد. از نظر چین قطعنامه تنها مقاومت بیشتر ایران را به دنبال خواهد داشت.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: هر چقدر غرب با دشمنی بیشتری با ایران رفتار کند همانقدر چین قدرت بیشتری در استحکام روابط با ایران می یابد. در این میان موضع روسیه نیز یک فاکتور مهم در محاسبات چین در این زمینه است. به صورت سنتی پکن با روسیه همکاری می کند، چین سعی زیادی می کند تا اقدامات علیه ایران را ضعیف و یا بی تاثیر کند.