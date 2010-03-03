به گزارش خبرگزاری مهر، در این آزمون حدود 3 برابر ظرفیت استخدامی (1200 نفر) پذیرفته می‌شوند و از این تعداد پس از مصاحبه و گزینش نهایی 400 نفر به عنوان کتابدار در کتابخانه‌های عمومی کشور استخدام پیمانی خواهند شد.

بیشترین متقاضیان شرکت در دومین آزمون استخدامی نهاد کتابخانه‌ها از اصفهان با 400 نفر و کمترین تعداد از اردبیل با 17 نفر بوده‌است.

اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله نخست آزمون از طریق پورتال نهاد کتابخانه‌ها به نشانی www.iranpl.ir اعلام خواهد شد.

آزمون استخدام پیمانی در نهاد کتابخانه‌های عمومی ساعت 9 در مرکز 27 استان برگزار می‌شود.

