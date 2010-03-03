روزانه 300 هزار مسافر بین کرج و تهران جابجا می شوند

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان جابجایی مسافر از طریق مترو بسیار مطلوب است و امیدواریم افزایش یابد.
وی ادامه داد: با افزایش حجم فعالیتها امیدواریم این تعداد به 600 هزار مسافر در روز برسد زیرا ظرفیت این افزایش وجود دارد.
این مسئول در خصوص خطوط قطار شهری صفادشت، ماهدشت و اشتهارد نیز اظهار داشت: مطالعات این خطوط انجام شده و به دنبال تکمیل شدن به بهره برداری خواهد رسید.
نوری خاطرنشان کرد: شهرهای اقماری کرج جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده اند و لازم است شرایط لازم برای تسهیل در تردد این میزان جمعیت فراهم شود که احداث خطوط قطار شهری به صفادشت، ماهدشت و اشتهارد در این راستا صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای شهرستان کرج لازم است زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در این شهرستان فراهم شود تا از افزایش ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری به عمل آید.
نوری خاطرنشان کرد: همچنین روزانه جمعیت قابل توجهی از کرج به تهران و بالعکس جابجا می شوند که وجود خطوط قطار شهری بین کرج و تهران و بالعکس به بهبود وضعیت تردد این جمعیت کمک شایانی کرده اسنت.
وی در خصوص دانشکده مترو نیز اضافه کرد: در این زمینه در چند رشته مربوط به فوق لیسانس دانشجو خواهیم گرفت ضمن اینکه تاسیس دانشکده مترو توان علمی متخصصان دست اندر در زمینه قطار شهری را ارتقا خواهد داد.
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