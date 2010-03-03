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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۰

از طریق مترو؛

روزانه 300 هزار مسافر بین کرج و تهران جابجا می شوند

روزانه 300 هزار مسافر بین کرج و تهران جابجا می شوند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان قطار شهری کرج و حومه از جابجایی روزانه حدود 300 هزار مسافر بین کرج و تهران از طریق خطوط مترو خبر داد.

نادررضا نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این میزان جابجایی مسافر از طریق مترو بسیار مطلوب است و امیدواریم افزایش یابد.

وی ادامه داد: با افزایش حجم فعالیتها امیدواریم این تعداد به 600 هزار مسافر در روز برسد زیرا ظرفیت این افزایش وجود دارد.

این مسئول در خصوص خطوط قطار شهری صفادشت، ماهدشت و اشتهارد نیز اظهار داشت: مطالعات این خطوط انجام شده و به دنبال تکمیل شدن به بهره برداری خواهد رسید.

نوری خاطرنشان کرد: شهرهای اقماری کرج جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده اند و لازم است شرایط لازم برای تسهیل در تردد این میزان جمعیت فراهم شود که احداث خطوط قطار شهری به صفادشت، ماهدشت و اشتهارد در این راستا صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای شهرستان کرج لازم است زمینه های لازم برای تسهیل در تردد عمومی در این شهرستان فراهم شود تا از افزایش ترافیک و آلودگی هوا جلوگیری به عمل آید.

نوری خاطرنشان کرد: همچنین روزانه جمعیت قابل توجهی از کرج به تهران و بالعکس جابجا می شوند که وجود خطوط قطار شهری بین کرج و تهران و بالعکس به بهبود وضعیت تردد این جمعیت کمک شایانی کرده اسنت.

وی در خصوص دانشکده مترو نیز اضافه کرد: در این زمینه در چند رشته مربوط به فوق لیسانس دانشجو خواهیم گرفت ضمن اینکه تاسیس دانشکده مترو توان علمی متخصصان دست اندر در زمینه قطار شهری را ارتقا خواهد داد.

کد مطلب 1045083

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