وجود فروگاه پیام در استان تهران از آسیبهای احتمالی حوادث غیرمترقبه می کاهد

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فرودگاه بین المللی پیام در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، امکان انتقال مجروحان و کمک رسانی را دارد و در این زمینه با نیروهای امدادگر و هلال احمر همکاری می کند.

وی ادامه داد: معمولا در شرایط بروز حوادث غیرمترقبه نیازهای فراوانی مطرح می شود که یکی از مهمترین آنها جابجایی مجروحان و انتقال محموله های کمک رسانی است که سرعت عمل در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: به دنبال اهمیت این مسئله، زمینه هایی در فرودگاه بین المللی پیام وجود دارد که کمک می کند در زمان بروز حوادث یادشده، جابجایی مجروحان و محموله های کمک رسانی از طریق این فرودگاه ممکن باشد که این امر به کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه کمک می کند.

این مسئول بیان کرد: به این ترتیب اگر حوادث غیرمترقبه در استان تهران اتفاق افتد، این آمادگی را داریم که استان را در زمینه انتقال مجروحان و کمک رسانی ساپورت و حمایت کنیم.

محبی خاطرنشان کرد: چندین حادثه طبیعی در استان تهران امکان وقوع دارند که در صورت وقوع هریک از آنها با همکاری نهادها و دستگاه های ذیربط می توانیم میزان آسیبهای احتمالی را به حداقل برسانیم.

همکاری و سرعت عمل در زمان بروز حوادث غیرمترقبه اهمیت فراوانی دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز یادآور شد: همکاری مطلوب میان نیروهای امدادگر و کانالهای جابجایی مجروحان و محموله های کمک رسانی از جمله فرودگاه ها همچنین سرعت عمل در این زمینه می تواند آثار بسیار مطلوبی برجای بگذارد.

محبی اضافه کرد: فرودگاه ها از جمله مراکزی هستند که ر زما بروز حوادث غیرمترقبه نقش بسیار مهمی بر عهده دارند.

فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام در شهرستان کرج، نزدیک منطقه مهرشهر واقع شده است.