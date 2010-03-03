خودباوری ملی ما را در مرزهای دانش‌ جهان جلوتر از دیگران خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام دکتر محمود احمدی نژاد به مناسبت گرامیداشت هفتاد و پنجمین سال تاسیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که از سوی دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت قرائت شد آمده است: علم، عنصری محوری در شکوفایی حقیقت انسان و دانشگاه محل تحصیل، گسترش و تعمیق آن است. ملت ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود سهم والایی در فتح قله های متوالی علم و فناوری جهانی داشته و در بسیاری از ادوار خود در مرزهای دانش و با فاصله بسیار از دیگران حرکت کرده است.

وی در ادامه این پیام تاکید کرده است: پس از یک دوره افول به واسطه استیلای سلطه گران و اندیشه وابستگی با پیروزی انقلاب اسلامی، خودباوری به توده های ملت بازگشت و حرکت پرشتاب و بالنده علمی کشور به صورت جهشی آغاز شد.

رئیس جمهور در این پیام یادآور شده است: بسیاری از عرصه هایی که در انحصار معدود قدرتمندان علمی جهان قرار داشت، در مدت کوتاهی به تسخیر دانشمندان این سرزمین درآمد و امروز این امید در اعماق جان و اندیشه هر ایرانی به ویژه دانشمندان نهادینه شده است که با اتکا و اعتماد به توان و خود باوری ملی به زودی در مرزهای دانش جهانی و همپا و یا جلوتر از دیگران قرار خواهیم گرفت.

وی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان نماد آموزش عالی کشور که نقش مادر را در علوم تجربی ایفا می کند در این صحنه سرنوشت پیش تاز و پیشگام دانسته و افزوده است: دانش آموختگان عزیز این نهاد پربرکت نه تنها خود بنیانگذار مراکز متعدد آموزش عالی در نقاط مختلف کشور بوده اند بلکه با نوآوری علمی و عملی، دستاوردهای غرورآمیزی را به ملت ایران و جامعه بشری به ویژه در سالهای اخیر هدیه کرده اند. ارتقا دانش و سطح سلامت ملی تا حد زیادی مرهون زحمات و فعالیت های این مجموعه سراسر افتخار و سربلندی است.

رئیس جمهور در ادامه این پیام تاکید کرده است: سلام و درود خدا بر مجاهدان راه علم و دانش که چراغ هدایت و بسترساز کمال و سعادت بشریت هستند. سلام و درود خدا بر عاشقان خدمت به نوع بشر و ایثارگران در راه سلامت و بهداشت جامعه که الگوی عشق به مردم و اخلاق والای انسانی اند.

وی ادامه داده است: اینجانب ضمن عرض ارادت به ساحت دانشگاه و دانشگاهیان از صمیم دل همه تلاش ها و فداکاریهای اساتید و دانشجویان هوشمند این دانشگاه را ارج می نهم و رجا واثق دارم که در سایه این مجاهدت ها ایران عزیز به زودی در جایگاه شایسته خود در بالاترین سطوح علمی عالم قرار خواهد گرفت. از خداوند منان برای همه دانش پژوهان، محققان، اساتید و مدیران این مرکز مهم، توفیق خدمت بالاتر و بهتر، موفقیت و سرافرازی مسئلت دارم.