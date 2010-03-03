200 هزار مسکن روستایی غیرمقاوم در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل منبتی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سطح روستاهای خراسان رضوی 200 هزار واحد مسکونی بی دوام و کم دوام وجود دارد ، که مسکن تمامی روستاهای استان در دستور کار بیناد مسکن قرار گرفته است.

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در استان خراسان رضوی این نهاد با کمک روستائیان 60 هزار واحد مسکونی در حال بازسازی و مقاوم دارد، که از این تعداد 35هزار واحد پروانه پایان کار دریافت کرده اند.

وی بازسازی مسکن روستائیان خراسان رضوی را بدلیل پراکندگی دشوار دانست و اظهار داشت: میانگین فاصله روستا به روستا این استان 45 کیلومتر است.

منبتی گفت: 716 نفر مهندس و کاردان ساختمان داری پروانه اشتغال بدون آزمون در نظام مهندسی روستایی خراسان رضوی برای اجرای پروژه های ساختمانی مسکن روستایی مشغول کار شدند ، که از عده 447 نفر کاردان و 265 نفر کارشناس رشته های ساختمان هستند.