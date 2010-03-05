شهرستان دماوند امن ترین شهرستان استان تهران شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد قدسی با اعلام این خبر افزود: برای معرفی شهرستان دماوند به عنوان امن ترین شهرستان استان، شاخصهای بسیاری مد نظر بود از جمله کشف 19 قبضه سلاح جنگی و غیرمجاز شکاری که عمدتا حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز سبب بروز جرایم مختلف است.

قدسی بیان داشت: کشف یک تن انواع مواد مخدر در محورهای هراز و فیروزکوه، کشف چندین کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی از جمله کراک و شیشه و کشف 735 لیتر مشروبات الکی دست ساز در محور هراز از دیگر موفقیتهای پلیس این شهرستان است.

رئیس پلیس شهرستان دماوند تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال پلیس شهرستان دماوند از یک ماه قبل تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری عوامل قاچاق و توزیع مواد محترقه دست ساز و خطرناک، آغاز کرد و با تلاش ماموران نیروی انتظامی این شهرستان هفت هزار و 500 مورد انواع مواد محترقه خطرناک کشف و ضبط شد و این کشفیات همچنان ادامه دارد.

قدسی با بیان اینکه پلیس مانع شادی مردم نمی شود، گفت: با نزدیک شدن مراسم چهارشنبه آخر سال باید به این نکته اشاره کنم که پلیس مانع شادی مردم نبوده و نخواهد شد. اما در صورت مشاهده ناهنجاری، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و پخش و توزیع مواد محترقه خطرناک، پلیس با جدیت و قاطعیت با این افراد برخورد کرده و امسال نیز این برخورد قانونی با جدیت بیشتر ادامه می یابد.

فرمانده انتظامی شهرستان دماوند اذعان کرد: برای برخورد قانونی با افراد متخلف و مخل آرامش شهروندان، نیروی انتظامی شهرستان دماوند آمادگی خود را به صورت صد درصد اعلام کرده و در تمام نقاط و میادین اصلی شهر فعالیت خود را ادامه می دهد.

وی با اشاره به دستگیری عمده فروشان مواد محترقه در این شهرستان گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، چهار آیتم مهم در این شهرستان شناسایی شدند که اولین دستگیری مربوط به یکی از کسبه هایی بود که با استفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به توزیع مواد محترقه خطرناک می کرد که با حضور ماموران پلیس شهرستان اقلام مورد نظر ضبط و توقیف شد.

دومین دستگیری نیز مربوط به فردی از دلالان کسبه بود که با شناسایی وی اقدامات لازم برای دستگیری اش به عمل آمد و آخرین فرد دستگیر شده نیز دوره گردی بود که در بازرسی به عمل آمده از محل دپوی این فرد 400 قلم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی از جمله اقدامات پلیس شهرستان دماوند در روزهای پایانی را سال افزایش نیروهای پلیس در مکانها و محلهای پر تردد و شلوغ شهر به منظور جلوگیری از انواع جرایم مانند سرقت بانک، کیف زنی، کف زنی، تعرض به مراکز خرید و مزاحمت عنوان کرد.

قدسی همچنین افزایش تعداد پلیس در هشت ورودی شهرستان دماوند با مستقر شدن در کانکسها به صورت شبانه روز تا پایان نوروز 89 ، برگزاری مسابقات رفع ترافیک و حضور پلیس راهور در دو محور حادثه خیز (هراز - فیروزکوه) را از دیگر اقدامات این مرکز برشمرد.