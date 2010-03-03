فوتبالیستهای جوان بوشهر از توان جسمی پایینی برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عباس گشویی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جشنواره ورزشی کارکنان دیوان محاسبات منطقه جنوب غرب کشور در جمع شماری از خبرنگاران افزود: بازیکنان جوان بوشهری در نحوه استفاده از ضربات ایستگاهی که یکی از فاکتورهای مهم و حیاتی دنیا در ورزش فوتبال بشمار می رود از آگاهی و آشنایی کاملی برخوردار نیستند.

وی با بیان این که باید با برگزاری کلاس های آموزشی توان نخبه های فوتبالیست بوشهری را ارتقاء ببخشیم، اظهار داشت: هیئت فوتبال استان بوشهر در نظر دارد با برگزاری کلاسهای آموزشی توان این بازیکنان را در بخش های مختلف ارتقاء دهد.

رئیس کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال استان بوشهر اضافه کرد: امیدواریم با تشکیل کلاسهای توجیهی که اوایل سال 89 با همکاری کمیته اموزش و مساعدت های رئیس هیئت فوتبال بر گزار می شود، بتوانیم تیم های منظمی در لیگ های پایه استان و کشور داشته باشیم .

گشویی افزود: با توجه به شکوفایی فوتیال استان بوشهر در لیگ های فوتبال ایران پشتوانه سازی برای این تیم های در این برهه از زمانی بسیار ضروری به نطر می رسد.

وی با اشاره به قهرمان تیم فوتبال جوانان شاهین در مسابقات جوانان استان، گفت: این رقابت ها با حضور 8 تیم شاهین بوشهر، شاهد دیلم، پیکان دیر، فجر کنگان، دخانیات و سایپا برازجان و پاس و ایرانجوان گناوه به صورت منظم و منسجم برگزار شد .