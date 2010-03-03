به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها امروز (چهارشنبه) در خانه تکواندو با قضاوت 7 داور بین المللی و استفاده از هوگوی الکترونیکی و در اوزان مختلف برگزار شد که در پایان در هر وزن 2 نفر در اردو باقی مانده و سایر نفرات مجبور به ترک اردو شدند.

در وزن اول میثم باقری که از جمله مدال آوران مسابقات جهانی دانمارک بود از مسابقات معاف بود. اما احسان نقیب زاده به ‌مصاف سجاد خوش سیرت رفت و در نهایت با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید تا در اردوی تیم ملی باقی بماند.

در وزن ششم ابتدا بهزاد ایلخانی با نتیجه 3 بر 2 روح الله طالبی را شکست داد و سپس 6 بر 5 از سد فرزاد عبداللهی گذشت. در ادامه دیدار فرزاد عبداللهی مقابل روح الله طالبی در وقت قانونی به تساوی 10 بر 10 کشید تا این مبارزه در 2 راند دیگر ادامه یابد. در نهایت در راند دوم طالبی 4 بر 3 بر عبداللهی غلبه کرد. در این وزن بهزاد ایلخانی و روح الله طالبی باقی ماندند.

در وزن هفتم کوروش رجلی بعد ازبرتری 9 بر5 در مصاف با مهدی بی باک،11 بر 9 نتیجه را به یوسف کرمی واگذار کرد. مهدی بی باک در مبارزه دوم خود11بر8 مقابل یوسف کرمی شکست خورد. در این وزن نیز یوسف کرمی و کوروش رجلی در اردوی تیم ملی ابقا شدند.

اردوی تیم ملی تکواندو به منظور شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهایی آسیایی درحال پیگیری است.