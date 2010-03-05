شایسته پیروزی مقابل ذوب آهن بودیم/ نکشتیم، کشته شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری پس از شکست یک برصفر تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: امکانات ما از تیم ذوب آهن عقب‌تر است اما بازیکنانم در این دیدار به خصوص نیمه دوم که موقعیت‌های زیادی را توسط احمدپوری و دیگر نفرات از دست دادیم، تیم برتر میدان بودند و شایستگی پیروزی در این مسابقه را داشتند.

وی با اشاره به اینکه فوتبال میدان جنگ است و اگر نکشی کشته می شوی، خاطر نشان کرد: ما می دانستیم ذوب آهن در این دیدار برای رسیدن به پیروزی به ضدحملات چشم می بندد، به همین خاطر مانند خودشان بازی کردیم و در نیمه دوم هم پنج موقعیت گلزنی داشتیم که به راحتی از دست دادیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی کم تجربگی بازیکنانش را عامل شکست در این دیدار دانست و افزود: مظفری‌زاده در این دیدار اشتباه تاثیرگذاری نداشت اما در پایان مسابقه به وی گفتم برای این دیدار 6 دقیقه وقت اضافی زیاد بود. ضمن اینکه داور باید در زمین مسابقه مدیریت و روانشناسی داشته باشد.

یاوری در پایان با بیان اینکه نوع قضاوت مظفری زاده پس از داوری در دیدار شهرآورد تهران تغییر کرده است، در مورد عملکرد تیم‌های اصفهانی در مسابقات فصل جاری گفت: ذوب آهن و سپاهان سمبل موفقیت در ایران هستند و امیدوارم بتواند در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هم نتایج قابل قبولی را کسب کنند.

دیدار تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شاهین اهواز در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که عصر امروز (جمعه) در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.