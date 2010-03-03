تغییر نظام ارزیابی آموزش و پرورش از سطوح پایین آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس حوزه هنری در دومین روز از همایش معاونین پرورشی و تربیت بدنی کشور که صبح روز چهارشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: باید از مربیان خوش فکر در راستای پرورش دانش‌آموزان استفاده کنیم. ضمن اینکه مربی تربیتی باید بداند که رسالتش در مدرسه شناخت درست فضای عمومی مدرسه به لحاظ کارکرد معلمان، دانش‌آموزان، فضای مدرسه و تعامل میان آنهاست تا بتواند فضای تربیتی خوبی را ایجاد کند.

بنیانیان با اشاره به اینکه جنگ نرم دشمن نیازمند بستر است، گفت: مربیان تربیتی نباید بگذارند بستری فراهم شود تا تهاجم نهایی دشمن صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: میزان عشق به وطن و ولایت فقیه، گرایش به نماز، حجاب و سایر امور دینی باید در درون دانش‌آموزان بررسی شود و این امر با ایجاد فضای صمیمی در مدرسه میسر خواهد شد.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: لازم است افراد توانمندی را برای پاسخگویی به سوالات دانش‌آموزان در مدارس در اختیار داشته باشیم تا پاسخگوی سوالات آنها در مورد مسائل فرهنگی باشند.

بنیانیان گفت: در حوزه‌ فرهنگی دچار عقب ماندگی در توسعه فرهنگ هستیم و لازم است به مفهوم فرهنگ بیشتر پرداخته شود.

وی همچنین به معاونین پرورشی و تربیت بدنی کشور گفت: امروز بدنه آموزش و پرورش مملو از معلمانی خلاق است که باید از آنها به خوبی استفاده کنیم چرا که برای مقابله با جنگ نرم دشمن، به شدت به این سربازان یعنی معلمان و مربیان تربیتی خلاق نیازمندیم.