سیستم فاضلاب زنجان و ابهر آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی راد ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هزینه‌هایی که شهروندان برای بهره‌‌برداری از شبکه فاضلاب شهری باید پرداخت کنند، افزود: هزینه اشتراک شهروندان جهت اتصال به شبکه فاضلاب شهری به طول انشعابات و فاصله شبکه اصلی تا خانه بستگی دارد.

پحسینی راد افزود: فاصله انشعاب و طول چاه جذبی تا شبکه متفاوت است که علاوه بر این حفاری، لوله‌‌کشی و موارد دیگر برای مسافت طولانی، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل آبفای استان زنجان با اشاره به اینکه اجرای شبکه فاضلاب شهری مانع آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی، ارتقاء بهداشت عمومی، اشتغالزایی، رفع معضل فاضلاب خانگی جلوگیری از رشد بیماریهای عفونی و حذف رطوبتهای موجود در پی ساختمانها می شود، افزود: ساکنان مناطقی که در آنجا شبکه فاضلاب احداث شده است نسبت به وصل انشعاب فاضلاب خود اقدام نمایند تا از تسهیلات در نظر گرفته شده استفاده کنند.

مدیرعامل آبفای استان زنجان پیشرفت فیزیکی کل طرح فاضلاب شهر زنجان را 54.41 درصد اعلام کرد و افزود: این میزتان شامل 99.6 درصد تصفیه خانه و 44 درصد شبکه و 100 درصد خط انتقال است که تاکنون 344 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

حسینی راد با بیان اینکه برخی چاه‌هایی که آب شرب زنجان را تامین می‌کنند، بیشتر از 40 سال قدمت دارند، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان درصدد است این چاه‌ها را در صورت امکان بهسازی کند در غیر این صورت چاه دیگری برای بهره‌برداری حفر خواهد شد.

وی با بیان اینکه آب مورد نیاز شهر زنجان از محل آب‌های زیرزمینی و سطحی تامین می‌شود افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها و به دنبال آن کاهش حجم مخزن سد تهم، امکان تامین آب کل شهر از سد تهم وجود ندارد.

حسینی راد ادامه داد: به دلیل استفاده از تمام ظرفیت فعلی تصفیه‌خانه زنجان، عملیات انتقال آب از غرب به شرق زنجان با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در دست اقدام است.

وی افزود: طرح فاضلاب شهری زنجان بیش از 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و میزان کل اعتبار هزینه شده در این پروژه، 344 میلیون ریال است.