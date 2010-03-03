به گزارش مهر از اسکرین دیلی کتاب " آبراهام لینکلن : شکارچی خون آشام" از دیروز در آمریکای شمالی منتشر شده است.سث گراهام اسمیت در این رمان داستانی تخیلی از شخصیت آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا را بازگو می کند که با تبر به دنبال شکار خون آشامان می رود.



فیلم "غرور و تعصب و زامبی ها" دیگر اثر سث گراهام اسمیت است که اقتباس سینمایی آن چندی پیش بر پرده سینما های جهان بود.نگارش فیلمنامه از روی کتاب نیز بر عهده خود گراهام اسمیت قرار گرفته که نگاهی جدید وتخیلی به دوران جنگ های داخلی آمریکا و ترور آبراهام لینکلن دارد.



جیم لملی تهیه کنندگی کار را بر عهده دارد و قرار است برتون و بکمامبتوف به طور مشترک این پروژه را کارگردانی کنند.این سه نفر اخیرا در پروژه انیمیشن متفاوت و آخرالزمانی "9" با یکدیگر همکاری داشته اند و آخرین اثر برتون یعنی "آلیس در سرزمین عجایب" آخر این هفته به طور همزمان در آمریکای شمالی و 41 کشور دیگر اکران می شود.



کتاب قبلی سث گراهام اسمیت یعنی " غرور و تعصب و زامبی ها" مدت 46 هفته در صدر فهرست پر فروش ترین کتاب ها از نگاه روزنامه نیویورک تایمز قرار داشت و در اقتباس سینمایی آن نیز ناتالی پورتمن و دیوید او راسل به نقش آفرینی پرداخته اند.



بکمامبتوف روس نیز با نگارش فیلمنامه و ساخت فیلم "نگهبان شب" در کشورش به شهرت و اعتبار دست یافت وپس از مهاجرت به آمریکا " تحت تعقیب" را ساخت.او هم اکنون مشغول تدارک ساخت قسمت دوم " تحت تعقیب" است.



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