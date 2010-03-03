رقابت 22 هزار داوطلب در 5 آزمون فردا/ آمار داوطلبان دستیاری تغییر نکرد

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار داوطلبان دستیاری که در دوره سی و هفتم و در آزمون مجدد شرکت می کنند 16 هزار و 648 نفر است که از این تعداد 9 هزار و 476 نفر مرد و 7 هزار و 172 نفر زن هستند.

وی گفت: آزمون مجدد دستیاری در تاریخ 13 اسفند ماه به طور همزمان در 32 حوزه که دانشگاههای علوم پزشکی محسوب می شوند، برگزار می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: در آزمون جامع علوم پایه پزشکی 2 هزار و 839 داوطلب که دانشجویان پزشکی هستند در 39 حوزه شرکت می کنند و در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی نیز 426 نفر در 19 حوزه و در آزمون جامع علوم پایه داروسازی 221 نفر در 15 حوزه امتحان خود را برگزار می کنند.

وی تاکید کرد: 2 هزار و 90 دانشجوی پزشکی نیز در آزمون پیش کارورزی در 37 حوزه امتحانی شرکت دارند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار می شود.