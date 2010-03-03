قیمت سیب در بازار آذربایجان غربی کنترل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان غربی با انتقاد از عدم کنترل قیمت سیب در بازار مصرف استان بیان داشت: هم اکنون هر کیلو سیب درجه یک در بازار به قیمت یک هزار و 100 تومان به فروش می رسد این در حالی است که سردخانه در ازای دریافت 600 تومان برای هر یک کیلو سیب تحویل عوامل عرضه می دهند.

با اشاره به وجود 185 هزار تن ذخیره انواع سیب درختی در سطح استان، افزود: مصرف سیب آذربایجان غربی در طول عید 30 هزار تن است که نشان دهنده مازاد بودن میزان سیب ذخیره سازی شدن نسبت به نیاز استان است.

وی همچنین از خودکفایی در حوزه تولید و مصرف گوشت مرغ در استان خبر داد و بیان داشت: هم اکنون سه میلیون قطعه در سطح مراکز پرورشی استان جوجه ریزی شده است که این میزان 600 هزار قطعه مازار بر نیاز مصرفی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان هم اکنون سازمان با همکاری بخش خصوصی توانایی دخیره سازی پنج هزار تن گوشت را دارد.

عبدالله زاده قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ برای تولید کنندگان را یک هزار و 661 تومان عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به قوانین مسئولان باید 10 درصد از این میزان به عنوان سود به قیمت گوشت اضافه کنند.

وی یادآور شد: هم اکنون قیمت گوشت در بازار مصرفی استان بین دو هزار و 700 تا دو هزار و 900 تومان است که باتوجه به قیمت تمام شده باید کاهش یابد.

قیمت سیب در بازار مناسب است

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی نیز در ادامه جلسه با اشاره به اینکه باید سیب های عرضه شده به در بازار درجه بندی شوند، گفت: این امر نظارت بر قیمت سیب توسط بازرسان را آسان می کند.

جعفر صادق اسکندری فرهنگ سازی در راستای استفاده از جعبه های پلاستیکی جهت نگهداری سیب را مناسب ارزیابی کرد و بیان داشت: ولی در این جعبه ها درجه های مختلفی از سیب وجود دارد که کار قیمت گذاری را سخت می کند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز از روز گذشته در سطح استان آغاز شده است، بیان داشت: از امروز در راستای کاهش قیمت گوشت مرغ اکیپ های نظارتی به کشتارگاهها و مراکز عرضه این کالا جهت اعمال نظارت های لازم اعزام می شوند.

وی افزود: طرح نظارتی ویژه نوروز همزمان با سراسر کشوردر دو بخش کالایی و خدماتی در قالب 100 تیم ثابت و 40 تیم سیار، 300 نفر ناظر افتخاری و 280 نفر بازرس از 11 اسفند تا 20 فروردین در تمامی شهرهای آذربایجان غربی اجرا می شود.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با اشاره به تشکیل 15 هزار و 500 پرونده تخلف صنفی و غیرصنفی به ارزش 22 میلیارد ریال طی 11 ماه گذشته با انجام 278 هزار مورد بازرسی از این واحدها، بیان داشت: طی این مدت 367 میلیارد ریال از بابت کسر هزار ریال در فیش‌های آب، برق و گاز و تلفن توسط دستگاه‌های اجرایی استان به مردم عودت داده شده است.

رسانه در حوزه درج اخبار قیمت های شب عید محتاط تر عمل کنند



استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه از رسانه ها خواست، در خصوص درج اخبار حوزه قیمت کالاهای ضروری شب عید محتاط تر عمل کنند.

وحید جلال زاده با اشاره به ایجاد جو روانی نادرست در روزهای پایانی سال و افزایش بی رویه قیمت برخی کالاها، گفت: رسانه از قضاوت یکسویه در اخبار این حوزه برهیز کنند.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی نحوه توزیع، محل های عرضه و نظارت بر بازار طی این روزها را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: امسال فظ حقوق مصرف کننده گان اولویت کاری مسئولان نهادهای اجرایی طی بازرسی ها و نظارت بر بازار است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برپایی نمایشگاههای فروش بهاره در تمامی شهرستانهای استان، تاکید کرد: اقلام عرضه در این نمایشگاهها باید از نظر کیفی و قیمت در سطح قابل قبولی برای مردم باشند.

جلال زاده از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر بازار مصرف در شهرستانها به فرمانداری ها از سوی استانداری خبر داد و اظهار داشت: تنظیم و تامین کالاهای مورد نیاز مردم، نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها اولویت اول کاری فرمانداران در این ابلاغیه است.

وی بر حفظ اعتماد مردم نسبت به مجموعه مدیریتی استان تاکید و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه امسال سال اول آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها خواهد بود حفظ حقوق مصرف کننده از جمله سیاست های کاری هیئت دولت است.

استاندار آذر بایجان غربی در ادامه با اشاره به ضرورت کنترل چرخه تولید گوشت قرمز و سفید تا عرضه به مردم، گفت: قیمت هر کیلو گوشت مرغ طی روزهای آینده باید افزایش نظارت ها و کنترل قیمت ها به دو هزار و 500 تومان کاهش یابد.