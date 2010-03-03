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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۶

مدیر کل بنادر بوشهر:

بخش خصوصی 10میلیارد ریال جهت ایجاد اسکله گناوه سرمایه‌گذاری کرده‌است

بخش خصوصی 10میلیارد ریال جهت ایجاد اسکله گناوه سرمایه‌گذاری کرده‌است

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: بخش خصوصی در ایجاد اسکله صادرات غیرنفتی بندر گناوه 10میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، محمد راستاد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: این اسکله با 60 متر طول و 20 متر عرض ایجاد خواهد شد که نقش بسزایی در روان سازی ترافیک تخلیه و بارگیری کالا در این بندر خواهد داشت.

وی اظهار داشت: براساس سیاست سازمانی سرمایه گذاری دولتی در توسعه زیرساخت های بندری ادامه دارد و تلاش می شود تا از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تاسیسات روبنایی استفاده شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در بندرگناوه سرمایه گذاری بخش تعاونی بسیار راهگشا بوده و پیش بینی می شود با ایجاد اسکله صادراتی دراین بندر،هم مبادلات مرزی و هم کاپوتاژ کالا به جزیره خارک با رونق مضاعفی مواجه شود.

راستاد، پیگیری جدی پروژه های اجرایی و تلاش در جهت رشد بهره وری فعالیت های بندر گناوه را از وظایف اصلی رئیس جدید این بندر عنوان کرد، گفت: امیدواریم با همکاری مسئولان این شهرستان، بندر گناوه شاهد رونق بیش از پیش در عرصه تجارت و حمل و نقل دریایی باشد.

در پایان این نشست از زحمات بهمن نکیسا رئیس پیشین اداره بندر و دریانوردی گناوه تقدیر و محمد فاتحی به عنوان رئیس جدید این بندر معرفی شد.

کد مطلب 1045113

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