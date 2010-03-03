به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، محمد راستاد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: این اسکله با 60 متر طول و 20 متر عرض ایجاد خواهد شد که نقش بسزایی در روان سازی ترافیک تخلیه و بارگیری کالا در این بندر خواهد داشت.

وی اظهار داشت: براساس سیاست سازمانی سرمایه گذاری دولتی در توسعه زیرساخت های بندری ادامه دارد و تلاش می شود تا از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تاسیسات روبنایی استفاده شود .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در بندرگناوه سرمایه گذاری بخش تعاونی بسیار راهگشا بوده و پیش بینی می شود با ایجاد اسکله صادراتی دراین بندر،هم مبادلات مرزی و هم کاپوتاژ کالا به جزیره خارک با رونق مضاعفی مواجه شود .

راستاد، پیگیری جدی پروژه های اجرایی و تلاش در جهت رشد بهره وری فعالیت های بندر گناوه را از وظایف اصلی رئیس جدید این بندر عنوان کرد، گفت: امیدواریم با همکاری مسئولان این شهرستان، بندر گناوه شاهد رونق بیش از پیش در عرصه تجارت و حمل و نقل دریایی باشد .