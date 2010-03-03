آغاز زندگی مشترک 16 هزار عروس و داماد خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)

بر اساس این گزارش، کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ترویج سنه حسنه نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان با برگزاری دوره های آموزش دینی، اجتماعی، فرهنگی قبل از ازدواج امکان زندگی مناسب را برای دختران خانواده های امداد فراهم کرده است.
هزینه جهیزیه این نوعروسان بالغ بر 48 میلیارد ریال شده است که از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیکوکاران اهدا شد.
همزمان با خجسته میلاد فخر کائنات پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت حضرت امام صادق (ع) و در آستانه هفته احسان و نیکوکاری 16 هزار عروس و داماد خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
بر اساس این گزارش، کمیته امداد امام خمینی (ره) برای ترویج سنه حسنه نبوی و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان با برگزاری دوره های آموزش دینی، اجتماعی، فرهنگی قبل از ازدواج امکان زندگی مناسب را برای دختران خانواده های امداد فراهم کرده است.
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