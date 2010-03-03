نسل سوم انقلاب هدف اصلی دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش در اولین روز همایش معاونان پرورشی و تربیت بدنی، اظهار داشت: استکبار می خواهد بین تعریف جوانان ما از آن چیزی که نسبت به استکبارستیزی وجود دارد، تناقص ایجاد کند.

وی با اشاره به این که وظیفه ما از ابتدای انقلاب سنگین تر شده است، گفت: ما با هدایت راه امام، رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتیبانی دولت به استکبار ستیزی خود ادامه خواهیم داد.

بذرپاش خطاب به معاونان پرورشی اعلام کرد: شما در خط مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمن علیه آینده سازان هستید و با این ابزاری که در اختیار دارید در محیط مدرسه و با کمک معلمان در رسیدن به هدف خود موفق خواهید بود.