توزیع روزانه 70 تن گوشت مرغ گرم طرح تنظیم بازار در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفر زاده ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته و انعقاد تفاهم‌نامه با اتحادیه مرغداران گوشتی استان، توزیع گوشت مرغ گرم با قیمت دو هزار و 700 تومان در مشهد مقدس انجام می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در زمینه اقدامات صورت‌گرفته در آستانه عید با اشاره به ذخیره‌سازی مرکبات مورد نیاز استان در ایام نوروز خاطرنشان کرد: عملیات انتقال مرکبات ذخیره‌شده برای استان خراسان رضوی از استان مازندران ‌آغاز شده و در حال حاضر نیز بخشی از این مرکبات در سردخانه‌های استان تخلیه شده‌اند.

وی ادامه داد: مرکبات و میوه‌های ذخیره‌شده در زمان مناسب و بر اساس اعلام وزارت بازرگانی در مکان‌های مورد نظرعرضه خواهند شد و در تلاش هستیم این میزان از میوه و مرکبات را در نمایشگاه‌های بهاره هم در اختیار مردم قرار دهیم.

صفرزاده اظهار داشت : تا کنون 60 درصد از سهمیه هفت هزار تنی میوه نوروزی استان از استان های تامین کننده جذب و در سردخانه های استان ذخیره سازی شده است .

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته پنج هزار تن پرتقال از استان مازندران و دو هزار تن سیب از استان آذربایجان غربی به منظور تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال و نوروز 89 جذب خواهد شد که همزمان با اعلام زمان توزیع از سوی وزارت بازرگانی، در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت.

