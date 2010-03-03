اعتماد مردم با رسیدگی دقیق به شکایات آنها جلب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان نظامی تهران در نشست مشترک مسئولان دادسرای نظامی تهران و مدیران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح افزود: دستگاههای امنیتی و نیروهای مسلح اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و در این خصوص حساب شده عمل کردند.

وی در ادامه هدف مشترک دادسرای نظامی و ضابطان را حفظ نظام اسلامی با جلب اعتماد مردم برشمرد و افزود: با عملکرد صحیح باید به دنبال رسیدن به این هدف باشیم و بهترین راه برای کسب رضایت مردم حق طلبی و حفظ کرامت انسانی آنهاست.

دادستان نظامی تهران تصریح کرد: ضابطان در شکایات مردمی بدون هیچ گونه جانبداری و این که فردی که از وی شکایت شده چه مقام و جایگاهی دارد، به دنبال بدست آوردن حقیقت باشند زیرا در این باره مسئوولیت دارند.

دادستان نظامی تهران بر توجه هر چه بیشتر ضابطان به کشف جرم تاکید کرد و گفت: نباید فقط به اخذ اقرار برای اثبات جرم اکتفا کرد بلکه باید برای به کشف عالمانه جرایم اقدام کنیم زیرا عدول از اقرار در بسیاری از موارد موجب تغییر در تصمیمات قضایی می شود.

دادستان نظامی تهران بر نظارت دقیق بر محیطهای آموزشی تاکید کرد و افزود: با حفظ کرامت انسانی، نیروها را آموزش دهیم چون موجب بالا رفتن روحیه خدمتی آنان می شود.

همچنین در نشست مشترک مسئولان دادسرای نظامی تهران و مدیران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح از 12 مدیر بازرسی و قضایی یگانهای نظامی و انتظامی با اهدای لوح و جایزه توسط دادستان نظامی تهران تقدیر شد.