شهر ری به استقبال مهمانان نوروزی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجتبی عبدالهی در مورد آماده سازی شهر ری برای استقبال از مهمانان نوروزی تصریح کرد: ری با سابقه هفت تا هشت هزار ساله جز 13 شهر تاریخی دنیاست که قابلیتهای بسیاری از جهت توریستی، گردشگری و فرهنگی دارد.

وی درباره طرح استقبال از بهار نیز گفت: با توجه به سابقه تاریخی و ظرفیت گردشگری و سیاحتی و زیارتی ری، همه ساله پذیرای میهمانان بسیاری از شهرهای مختلف کشور هستیم که امسال نیز با برنامه ریزی های انجام شده آمادگی لازم را در این خصوص داریم. چادرهای مختلفی را در بوستان ها نصب می کنیم ضمن اینکه هماهنگیهای لازم نیز با آموزش و پرورش انجام شده تا مسافران در مدارس اسکان یابند.

وی افزود: زیباسازی خیابان های اصلی منطقه همچون خیابان شهید رجایی که به بهشت زهرا ختم می شود را هم در دستور کار خواهیم داشت.

عبدالهی با بیان اینکه در حوزه بافت فرسوده نیز اقدامات بسیاری انجام شده و ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 15 درصد از حریم شهری منطقه 20 را بافت های فرسوده تشکیل داده که در این راستا شرکت های نوسازان فعال بوده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

افزایش 20 درصدی بودجه منطقه

بودجه سال آینده شهرداری منطقه 20 با 15 درصد افزایش همراه بوده است و در سال 89 برای پروژه های عمرانی منطقه 20 ، مبلغ 86 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه هنوز 35 میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده برای منطقه 100 درصد محقق نشده است، گفت: در بودجه سال آینده شهرداری تهران نگاه ویژه ای به جنوب شهر صورت گرفته است.

عبدالهی با اشاره با تاکید بر اینکه در سال آینده تمامی پروژه های نیمه تمام شهرداری منطقه 20 به اتمام می رسد ، گفت: البته در کنار تکمیل پروژه های نیمه تمام ، پروژه هایی نیز تعریف شده است که در جای خود قابل توجه و اهمیت است.

ساماندهی گورستان ها

وی تصریح کرد: ساماندهی گورستان های سطح منطقه از جمله پروژه های مورد تاکید ماست. گورستانهای بی بی زبیده، امامزاده عبدالله و ابن بابویه که در منطقه 20 واقع شده اند شامل این پروژه می شود.

عبداللهی با بیان اینکه در این گورستان ها قبرهای 30 و 40 ساله وجود دارد، گفت: گورستان بی بی زبیده با فضایی بالغ بر یک هکتار تبدیل به باغ گورستان شد و در گورستان های ابن بابویه و امامزاده عبدالله نیز این عملیات را اجرا خواهیم کرد.

شهردار منطقه 20 به وجود آرامگاه افراد مشهور و صاحب نامی همچون شیخ صدوق، شیخ رضی، جهان پهلوان تختی و دهخدا اشاره کرد و یادآور شد: با این کار می خواهیم ضمن احترام به مقام این افراد صاحب نام، فضای فرهنگی، معنوی و به نوعی تفریحی را در آن محل ها ایجاد کنیم.

احداث ورزشگاه 15 هزار نفری و بهره برداری از مجتمع های راگا و جانبازان

وی با بیان اینکه در سال 88 بالغ بر 100 پروژه در حوزه های مختلف در سطح منطقه 20 داشته ایم، گفت: یکسری از این پروژه ها حدود سه ماه پیش افتتاح شد و بخش دیگری از پروژه های آماده افتتاح است.

عبداللهی در ادامه از احداث خیابان ایرانیت در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با انجام این پروژه بسیاری از مشکلات ترافیکی سطح منطقه کاهش خواهد یافت.

شهردار منطقه 20 افزود: از موضوعات دیگری که در دستور کار ما قرار دارد ، آغاز احداث مجتمع بزرگ فرهنگی طغرل و ورزشگاه 15 هزار نفری است. ضمن اینکه توجه به دولت آباد که در شرق منطقه واقع شده است نیز از دیگر کارهای ماست.

به گفته وی ، 2 مجموعه بزرگ فرهنگی در سه ماهه نخست سال آینده در منطقه 20 به بهره برداری می رسد که مجموعه راگا با سه سالن سینما و مجموعه ای بی نظیر در کشور با نام مجموعه فرهنگی جانبازان در خیابان فدائیان اسلام از جمله اینهاست.

عبداللهی با بیان اینکه 15 سرای محله در محلات 21 گانه این منطقه در حال بهره برداری است، به احداث سه سرای محله جدید با تصویب شورای شهر اشاره کرد.

ساخت گلدسته و مفروش کردن مساجد سطح منطقه

وی در ادامه با اشاره به وجود دوه هزار مسجد در سطح شهر تهران، گفت: بیش از 220 مسجد در منطقه 20 قرار دارد که در سال آینده در یک طرح پایلوت در تمام مسجدهایی که با وجود داشتن گنبد، گلدسته ندارد، گلدسته می سازیم.

عبداللهی اضافه کرد: همچنین تمام مساجد سطح منطقه را به فرش های نو و موکت های سجاده ای مجهز خواهیم کرد. این طرح در نمازخانه های مدارس و حسینیه ها نیز انجام خواهد شد.

وی از اتمام طرح پیاده راه سازی خیابان حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) به عنوان یکی از مهترین پروژه های این منطقه یاد کرد و گفت: همچنین طرح تعریض خیابان های فدائیان اسلام، 24 متری (ذکریای رازی) و جاده قدیم قم با شرایطی ویژه در سال آینده در دستور کار دارد که در خصوص شرایط ویژه آن اطلاع رسانی خواهد شد.

ادامه طرح توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع)

شهردار منطقه 20 پروژه توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم(ع) را به عنوان یکی از مباحث مهم منطقه دانست و گفت: در اطراف حرم محله هایی با نام هاشم آباد و نفر آباد وجود دارد که 12 هکتار مساحت دارد و 400 منزل قدیمی نیز در آن وجود دارد. از این رو طرحی آماده شده که نیاز به تصویب شورای عالی معماری دارد.



در این طرح ما قصد آزادسازی و تملک این فضا را داریم تا آن را به عنوان پارک، همراه با دریاچه مصنوعی تبدیل کنیم. به طوری که در زیر این فضای 12 ، 13 هکتاری پارکینگ طبقاتی ایجاد شود. در کنار این پارک نیز هتل آپارتمان و یا زایرسراهایی ایجاد شود که تنها یک طبقه از سطح زمین بالاتر باشد و بقیه آن در زیر زمین باشد.

عبدالهی افزود: شرکت عمران ری در این راستا تشکیل شده که شهرداری تهران، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، سازمان نوسازان و وزارت مسکن سهامداران آن هستند. البته سهام شهرداری از سایر سهامداران بیشتر است. این شرکت مشاور مربوط به طرح توسعه اطراف حرم را وارد کار کرده و از یک سال پیش مطالعات و جلسات آغاز شده و ادامه دارد.

شهردار منطقه 20 ادامه داد: در طرح مذکور امکانات مختلف لحاظ شده است. به عنوان مثال استفاده از قطارهای اولیه و ماشین دودی در مسیر مترو شهرری تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) از جمله مواردی است که در طرح نهایی دیده شده است.

وی با بیان اینکه تبدیل شمال منطقه به قطب اقتصادی و تجاری از دیگر برنامه های ماست، گفت: این طرح نیز شامل شمال منطقه (خیابان فدائیان اسلام) و جنوب منطقه (اطراف حرم حضرت عبدالعظیم) می شود تا در آینده تحولی عظیم در سطح منطقه رخ دهد.