شرایط بازنشستگی مشمولان تامین اجتماعی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفاهانی با بیان این مطلب گفت: پرداخت انواع مستمری و تأمین شرایط مناسب برای زندگی بیمه‌شدگان به هنگام بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگی یکی از کارکردهای نظام تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان محوری‌ترین بخش نظام تأمین اجتماعی کشور، در قبال دریافت حق بیمه از بیمه‌شدگان در دوران اشتغال آنان، مسئولیت پرداخت انواع مستمری به آنان در دوران بازنشستگی و از کارافتادگی را بر عهده دارد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین تعداد مستمری‌بگیر و بازنشسته زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی، در منطقه غرب تهران بزرگ قرار دارد.

صفاهانی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد مستمری‌بگیران زیر پوشش تأمین اجتماعی را بازنشستگان تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر 106 هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این اداره کل قرار دارند که علاوه بر دریافت مستمری از این سازمان، از خدمات درمانی در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد تأمین اجتماعی برخوردار هستند. علاوه براین پرداخت عیدی، حق اولاد، حق عائله‌مندی و بن نقدی از دیگر اقداماتی است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان تحت پوشش انجام می‌شود.

مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ در مورد نحوه استفاده از مستمری بازنشستگی گفت: بیمه‌شده مرد یا زن که حداقل 30سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشند، در صورتی که سن مردان 50 و سن زنان 45سال باشد، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند البته طبق قانون، بیمه‌شدگانی که دارای 35 سال تمام سابقه پرداخت حق‌بیمه باشند، می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون درخواست بازنشستگی نمایند.

وی افزود: زنان کارگر با داشتن 20 سال سابقه کار و 42 سال سن به شرط پرداخت حق بیمه در طول مدت اشتغال با 20 روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

وی با اشاره به این نکته که سابقه پرداخت حق بیمه یکی از عوامل مهم در تعیین مستمری قابل پرداخت است، گفت: به بیمه‌شدگان عزیز توصیه می‌کنم که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، سوابق بیمه‌ای خود را در یک شعبه تأمین اجتماعی متمرکز کنند تا در هنگام برقراری مستمری بازنشستگی با مشکل مواجهه نشوند.

گفتنی است: مدارک لازم برای درخواست بازنشستگی شامل: اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کدملی و تکمیل تقاضانامه بازنشستگی است.