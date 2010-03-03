سه هزار و 200 یتم تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت سی و یکمین سالگرد تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و هفته احسان و نیکوکاری افزود: در طرح اکرام ایتام امسال بیش از شش میلیارد و 100 میلیون ریال به حساب کمیته امداد و ایتام واریز شد.

وی ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های تحت پوشش این نهاد حمایتی را امری ضروری دانست و گفت: تاکنون برای 12 هزار و 460 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، به طوری که تسهیلات در نظر گرفته شده برای این افراد از منابع صندوق اشتغال کمیته امداد و منابع بانک ها تأمین گردیده است.

پورجعفری ادامه داد: در حال حاضر 23 هزار خانوار شامل 52 هزار نفر در نقاط شهری و روستایی استان از خدمات کمیته امداد استفاده می نمایند، که در 11 ماه گذشته سال جاری بیش از 90 میلیارد ریال به عنوان مستمری به این افراد پرداخت شد.

وی افزود: از سال 84 تاکنون، بیش از دو هزار و 500 واحد مسکونی در نقاط روستایی و شهری زیر 20 هزار نفر، با اعتباری بیش از 30 میلیارد تومان به مددجویان تحویل داده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود : از اقدامات اساسی دیگر این نهاد حمایتی، ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به خانواده های تحت پوشش است، به طوری که در سال جاری به شش هزار و 733 دانش آموز و 920 دانشجو خدمات ارائه گردید.

پورجعفری با بیان اینکه در زمینه آموزشی به 16 هزار نفر با اعتبار پنج میلیارد ریال خدمات ارائه شده است، یادآورشد: در سال جاری به 120 دانش آموز تحت پوشش در زمینه حرفه آموزی، خدمات ارائه گردید.

وی همچنین با بیان اینکه در سال جاری 75 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد توسط این نهاد حمایتی و خیرین آزاد شدند افزود: برای آزادی این تعداد زندانی در حدود هشت میلیون و 800 هزار تومان بصورت بلاعوض و بیش از 260 میلیون تومان نیز بصورت وام پرداخت گردید.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان در ادامه با اشاره به نصب 119 هزار و 838 صندوق صدقات در معابر، اماکن، منازل در استان ادامه داد: در 9 ماهه اول سال جاری، یک میلیارد و 600 میلیون تومان، به عنوان کمک های مردمی از طریق صندوق صدقات و 870 میلیون تومان نیز از از طریق زکات در سطح استان جمع آوری شده است.

پورجعفری افزود: جشن نیکوکاری با هدف کمک به مددجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه 20 اسفندماه سال جاری در سطح استان برگزار می شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان زنجان ادامه داد: بیش از 300 پایگاه ثابت و سیار از سوی این کمیته و آموزش و پرورش برای جلب مشارکت های مردمی در سطح استان دایر خواهد شد.

پورجعفری با تاکید بر اینکه باید از حداکثر ظرفیت های دستگاه های اجرایی در راستای توانمندسازی مددجویان استفاده نمود افزود: مردم خیر استان در سال گذشته در جشن نیکوکاری بیش از 68 میلیون تومان به قشر بی بضاعت جامعه کمک نمودند.

وی ادامه داد: در آستانه عید نوروز برای رفع سوء تغذیه اقشار آسیب پذیر، به 78 هزار نفر با سرانه 40 هزارتومان، بن تعلق یافت که اعتبار در نظر گرفته شده برای این امر بیش از 31 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است.