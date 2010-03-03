96درصد منابع طبیعی استان فارس سند دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهرزاد خرد ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: سه سال پیش استان فارس از باب تثبیت مالکیت دولتی عرصه های منابع طبیعی استان یکی مانده به آخر در سطح کشور به شمار می رفت اما این وضعیت طی مدت اخیر در دست اقدام قرار گرفته و هم اکنون 96 درصد این عرصه ها سند دار هستند.

وی خاطرنشان کرد: البته در این رابطه اعترضات اشخاص نیز در خصوص اجرای مقررات منابع طبیعی وجود دارد و شکات به طرح پرونده در این زمینه می پردازند که این امر سبب شده اشخاص علیه این امر پرونده قضایی تشکیل دهند.

سرپرست منابع طبیعی استان فارس با تاکید بر اینکه به جهت رسیدگی ماهوی این پرونده ها نیاز به نقطه نظر کارشناسی است، افزود: در این رابطه می خواهیم که کار کارشناسی و نقطه نظرات کارشناسان نیز به شکل مطلوب تر و منصفانه تری دنبال شود تا باعث تضییع حقوق دولت نشود.

به گفته خرد در این رابطه تاکنون 177 رای به نفع دولت و 72 رای نیز بر علیه دولت صادر شده است.

وی در ادامه سخنان خود به هفته منابع طبیعی مقارن 15 تا 21 اسفند اشاره کرد و افزود: برای این هفته منابع طبیعی استان نیز برنامه های را پیش بینی کرده که در طول این روزها به اجرا گذاشته می شود که از آنجمله می توان به به صدا درآوردن زنگ مدارس، برگزاری مراسم روز درختکاری و.. اشاره کرد.

خرد در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای منابع طبیعی استان فارس در دو بخش حفاظت فیزیکی و حفاظت فنی اشاره کرد و گفت: در بخش حفاظت فیزیکی از منابع طبیعی برای جلوگیری از تصرف، تخریب و سود جویی برخی افراد پاسگاه های حفاظت از منابع طبیعی ایجاد شده و هم اکنون در هشت شهرستان پاسگاه انتظامی ویژه منابع طبیعی فعال است.

وی ادامه داد: در این رابطه حدود 100 نفر از پرسنل منابع طبیعی طی آموزشهای انتظامی در این خصوص وارد کار شده و 350 نفر از پرسنل منابع طبیعی نیز آموزشهای لازنم را فراگرفته و همگی ملبس به لباس نیروی انتظامی در حوزه حفاظت از منابع طبیعی مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به حفاظت های فنی نیز بیان کرد: این امر در بخش حفظ منابع آب و خاک در حوزه آبخیزداری فعال بوده که بر این اساس بحث مطالعه و اجرای 170 پروژه آبخیزداری در سطح استان اقدامی موثر در این راستا به شمار می رود.

سرپرست منابع طبیعی استان فارس با تاکید بر اینکه در سال جاری تاکنون 112 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی تحت پوشش عملیات آبخیزداری برده شده، تصریح کرد: 233 هزار هکتار نیز در این رابطه مطالعات اجرایی و تفصیلی انجام شده ضمن اینکه 20 پروژه آبخیزداری دیگر نیز تا پایان سال در دست اقدام و بهره برداری قرار می گیرد.

اخطار جدی به دریافت کنندگان زمین برای اجرای طرح ها و پروژه ها

خرد در ادامه سخنان خود به سرمایه گذارانی که از منابع طبیعی زمین دریافت کرده تا طرح ها و پروژه های خود را اجرایی کنند و تاکنون در این راستا اقدامی صورت نداده اند نیز اخظار جدی داد و بیان کرد: در این مدت افرادی بودند که با عنوان سرمایه گذار از منابع طبیعی برای اجرای طرح ها و پروژه های خود زمین دریافت کرده اند اما باگذشت چند سال طرح خود را به بهانه های مختلف اجرایی نساخته اند و در این خصوص در سال آتی نظارت بر اراضی واگذاری شده استان نیز را به صورت جدی دنبال می کنیم.

وی همچنین از تاثیرات مثبت اجرای کمربند حفاظتی خبر داد و افزود: در سال 88 کمربند حفاظتی در دستور کار جدی تر قرار گرفت که بر این اساس 326 کیلومتر کمربند حفاظتی ایجاد شده و در پی این امر بدون تشکیل پرونده و ایجاد مشکلات، 9 هزار و 148 هکتار از اراضی بازپسگیری و دست اشخاص سودجو از آن عرصه ها کوتاه شد.

حوزه گیاهان دارویی و جایگاه فرآوری در استان فارس

سرپرست منابع طبیعی استان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت گیاهان دارویی در استان نیز بیان کرد: تولید گیاهان دارویی یکی از اقداماتی بود که در دستور کار منابع طبیعی استان قرار گرفت و برای تقویت این حوزه این مرکز را به جهاد کشاورزی فارس انتقال دادیم و بر این اساس سالانه 15 هزار هکتار در منابع طبیعی و حدود 130 هکتار نیز در بخش جهاد کشاورزی به این طرح ها اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: استان فارس از نظر تولید این گیاهان دارویی در سطح اکشور رتبه های نخستین را به خود اختصاص داده اما در حوزه فرآوری و ایجاد صنایع مربوطه، این استان جایگاهی ندارد به همین خاطر تولیدات استان برای فراوری به دیگر استانها ارسال می شود.

اقدامات منابع طبیعی برای دشت موک، پتروشیمیهای مصوب و کارخانه سیمان شیراز

خرد در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص وضعیت کارخانه سیمان و اختصاص زمین برای بیرون رفتن آن از شیراز بیان کرد: برای دومین بار بوده که زمین به کارخانه سیمان به منظور جابجایی اختصاص یافته و البته آلایندگیهای آن نیز در حوزه محیط زیست است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد آلایندگی پتروشیمی مرودشت و وضعیت رودخانه کر نیز بیان کرد: چندی پیش بررسی در این خصوص صورت گرفت و اعلام شد که پتروشیمی یسماندهای خود را وارد رودخانه می کند که در این خصوص با مسئولان، موضوع مطرح شد و مدیران کارخانه نیز این مشکل را برطرف کردند.

سرپرست منابع طبیعی استان فارس در پاسخ به سئوالی در مورد جاده سازی در منطقه دشت موک و تخریب اراضی و جنگلهای محدده نیز بیان کرد: زمانی که تخریبی در اراضی جنگلی و منابع طبیعی صورت گیرد باید تخریب کننده جبران خسارت کند و در خصوص این مورد نیز اداره راه باید خسارت را جبران کند و منابع طبیعی نیز به دنبال وصول آن است اما این وصول به صورت پرداخت نقدی نیست بلکه باید پیمانکار در منطقه حاضر شده و اقدامات لازم را انجام دهد البته تاکنون اداره راه در این رابطه خسارتی جبران نکرده و این امر ازجمله تعهدات آنها به شمار می رود.

در ادامه جلسه خبرنگار مهر در مورد اقدامات نه چندان جدی منابع طبیعی در خصوص نظارت بر تامین زمین در عرصه های منابع طبیعی برای ایجاد کارخانه ها به ویژه کارخانه سیمان فارس نو و آلایندگیهایی که برای جنگلهای دشت موک ایجاد کرده پرسید که خرد نیز پاسخ داد: تامین زمین در آن منطقه برای ایجاد کارخانه سیمان فارس نو در 12 سال پیش نباید انجام می شد و البته کارخانه نیز باید برای غنی سازی جنگلی منطقه کاری انجام می داد که همان تعداد معدود درختکاری اطراف کارخانه نیز حاصل اعمال قانون برای غنی سازی منابع طبیعی و جنگلهای دشت موک است.

وی ضمن تائید اینکه گرد و غبار ناشی از کارخانه بر روی جنگلهای دشت موک تاثیر می گذارد، افزود: البته منابع طبیعی تاکنون برای جلوگیری از روند ایجاد مشکل در جنگلها و منابع طبیعی اقدامات جدی را انجام داده به گونه ای که در موضوع پتروشیمی ممسنی منابع طبیعی مانع تامین زمین در عرصه های جنگلی شد و اکنون پروژه های پتروشیمی موجود به جز پروژه ممسنی که البته در داخل جنگل قرار ندارد تمامی آنها دارای تائید زیست محیطی هستند.

سرپرست منابع طبیعی استان فارس همچنین برخی فشارها برای ایجاد تاسیسات صنعتی در عرصه های منابع طبیعی را امری نامناسب توصیف کرد و افزود: در برخی مواقع خواسته می شود در مناطق جنگلی که درختی در آن وجود ندارد و به صورت لکه ایجاد شده است تامین زمین داشته باشیم که البته باید گفت این بخشها یک تیپ جنگلی به شمار می روند و اگر لکه ای ایجاد شده باید آن را با ایجاد درخت تقویت کنیم.

خرد اضافه کرد: در حال حاضر از جنگلهای زاگرس لکه های جنگلی باقیمانده که باید برای تقویت آن اقدام کرد نه اینه تاسیسات صنعتی در آن مناطق مستقر شوند.